Роскомнадзор заявил об усилении борьбы с пиратством в интернете‍

Роскомнадзор получил почти 800 определений Мосгорсуда в рамках борьбы с пиратством за первую половину 2018 года, сообщает Агентство «Москва» . Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть определений о принятии предварительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав правообладателей в Сети, касалась защиты исключительных прав на кинематографию — всего 567.

В частности, ведомство блокировало пиратские сайты с премьерами фильмов «Движение вверх», «Скиф», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Лед», «Тренер», «Гоголь. Вий», «Собибор», «Такси 5», «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Реинкарнация» и другие.

Еще 89 определений относились к мерам защиты прав на телетрансляции телеканалов «ТВ-3», «Пятница» и «REN-TV», «КХЛ», «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ-Плюс», «Спорт Плюс», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1» и «Спорт 2».

Также принимались предварительные обеспечительные меры в отношении произведений литературы, искусства и науки, музыки, баз данных и программного обеспечения.