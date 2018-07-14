По решению суда вновь открылся киноцентр «Орск» 

Октябрьский районный суд Орска разрешил эксплуатировать местный кинотеатр, после того, как там устранили оставшиеся нарушения пожарной безопасности.
Ранее суд запретил эксплуатировать помещения подвального этажа, гардероба, помещения перед входом в кинозал и кинозала киноцентра «Орск».
Помощник прокурора в судебном заседании против отмены мер по обеспечению иска не возражал, поскольку нарушения исправлены, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, кинотеатр «Орск» уже открывался 17 июня, Но через неделю был вновь закрыт до окончательного исправления всех замечаний.