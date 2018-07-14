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По решению суда вновь открылся киноцентр «Орск»
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По решению суда вновь открылся киноцентр «Орск» 

АиФ-Оренбург 8 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Октябрьский районный суд Орска разрешил эксплуатировать местный кинотеатр, после того, как там устранили оставшиеся нарушения пожарной безопасности.
Ранее суд запретил эксплуатировать помещения подвального этажа, гардероба, помещения перед входом в кинозал и кинозала киноцентра «Орск».
Помощник прокурора в судебном заседании против отмены мер по обеспечению иска не возражал, поскольку нарушения исправлены, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, кинотеатр «Орск» уже открывался 17 июня, Но через неделю был вновь закрыт до окончательного исправления всех замечаний.
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