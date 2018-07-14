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Глава Приморья: часть прибыли от игорной зоны направят на погашение кредита
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Глава Приморья: часть прибыли от игорной зоны направят на погашение кредита 

ТАСС 8 часов назад
ТАСС, 14 июля. Власти Приморского края направят налоги, полученные от предприятий интегрированного развлекательного курорта «Приморье», на погашение кредита, сообщил в субботу врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
"За счет игорной зоны, на которой мы заработали — это внебюджетные деньги — мы потратим, на то, чтобы закрыть кредит "Сбербанка". И будем разговаривать на равных со спонсорами, инвесторами, которые хотят прийти", — сказал Тарасенко.
О сумме, которая требуется на погашение кредита, не сообщается.
Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование.
Следующим сроком сдачи был назван 2017 год, однако достройка вновь потребовала выделения средств из регионального бюджета. Второй отель уже несколько раз в этом году выставлялся на торги, но покупателей на него не нашлось. Осенью 2017 года врио губернатора Приморья поручил снять с продажи и достроить гостиничный комплекс Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке.
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