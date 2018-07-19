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На ремонт дорог и мостов в Карелии выделят более 2 млрд рублей
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На ремонт дорог и мостов в Карелии выделят более 2 млрд рублей 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Карельские вести
В рамках Федеральной целевой программы к 2020 году в Карелии построят и отремонтируют 16 дорожных объектов, сообщает пресс-центр министерства транспорта региона.
В ближайший год планируют построить дорогу Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа и 106-й километр — Больничный. Чтобы обеспечить подъезд к технологическому парку поселка Надвоицы, реконструируют железобетонные мосты. Они находятся на 10-м и 23-м километрах автодороги «Кола».
В планах к 2020 году построить 12 капитальных искусственных сооружений вместо деревянных мостов. Также за 2019-2020 год должны реконструировать улицу Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса в центре Петрозаводска.
Федеральный бюджет выделил 2,4 миллиарда рублей (1,62 миллиарда— на 2018 год, 853 миллиона — на 2019-й и 438 миллиона — на 2020-й). Доля Карелии в софинансировании работ составит шесть процентов.
Проблему содержания и ремонта республиканских дорог последний раз обсуждали 21 мая на совещании в Беломорске. Протяженность автомобильных дорог в Беломорском, Калевальском, Кемском и Лоухском районах — около 1,5 тысячи километров: 302 километра — асфальтированные, 789 — гравийные и 404 — грунтовые. При этом 70 процентов из них не соответствуют установленным требованиям. Одна из причин — длительное несоблюдение межремонтых сроков. Вторая — возраст дорог: большинство из них построены в 1960-1970-е годы, когда нормы не были рассчитаны на современные большегрузы.
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