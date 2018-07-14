Тайный покупатель проверит продукты и одежду на соответствие ГОСТу

Росстандарт начинает проверки товаров из потребительской корзины на соответствие ГОСТам, в первую очередь они коснутся продуктов и одежды.

К сентябрю ведомство опубликует первые результаты, открыв «черный список» недобросовестных производителей и поставщиков, маркирующих свою продукцию знаком ГОСТ, но в реальности не соблюдающих требования заявленных национальных стандартов. Об этом руководитель Росстандарта Алексей Абрамов сообщил « Российской газете » в ходе международной выставки «Иннопром-2018».

Ведомство будет опираться на проверки общественных объединений (в том числе Роскачества), если они сделаны при соблюдении методических рекомендаций. Отбор продукции для перепроверки в лабораториях системы Росстандарта будет происходить в режиме тайного покупателя с полок магазинов. Ограничения на проверки, установленные для контрольно-надзорных органов, в данном случае не действуют, поскольку бизнес получает знак ГОСТ в рамках добровольной сертификации. Сейчас действия недобросовестных участников потребительского рынка, покупающих протоколы испытаний и сертификат соответствия, может быть квалифицировано как введение потребителя в заблуждение. Но привлечь виновника к административной ответственности очень сложно: можно просто написать «Сделано по ГОСТу», не указывая номер стандарта, или же указать стандарт на упаковку с расчетом, что потребитель воспримет это как ГОСТ на сам продукт. Такие лазейки должны закрыть поправки в закон «О стандартизации в РФ», которые готовит Росстандарт, рассказал Алексей Абрамов.

Следующим этапом борьбы с недобросовестным использованием знака ГОСТ станет придание Национальной системе сертификации (НСС, создана Росстандартом в 2017 году) статуса национальной де-юре. В ближайшее время появится постановление правительства, закрепляющее её правовое положение. НСС останется добровольной, но только после успешных испытаний в её лабораториях можно будет легально нанести знак ГОСТа на товар. При этом к НСС допускаются только производители, которые дали согласие на проведение повторных испытаний любого образца в любой момент, и в этом её принципиальное отличие. По словам Абрамова, поступило уже 360 заявок от компаний, которые дорожат своей репутацией, успешно прошли испытания и вошли в реестр НСС около 330, остальным требуется правильный месседж: либо принять честные правила, либо снять упоминание о ГОСТах со своей продукции.

Проект НСС переходит из пилотной фазы в «боевую», количество органов по сертификации, зарегистрированных в системе, выросло с 7 до 36, рассказал Абрамов. Он отметил, что в большинстве крупных городов можно проводить практически весь спектр испытаний качества и безопасности продукции, то есть все готово к плавному переходу на новый порядок использования знака национальной системы стандартизации. Там, где этого нет, ведомство «готово вместе с производителями собирать необходимые документы для передачи образцов в нашу ближайшую лабораторию».

Упомянутое ожидаемое постановление правительства также вводит правила для всего множества систем добровольной сертификации, которые заставят уйти с рынка системы, «паразитирующие» на ГОСТах. Держателям добровольных систем предстоит пройти перерегистрацию, её порядок меняется с уведомительного на разрешительный. Росстандарт получает полномочия по мониторингу систем добровольной сертификации и право выводить из реестра нарушителей законодательства. В результате на рынке останутся те добровольные системы, которые работают там, где пока нет национальных документов по стандартизации либо применяются корпоративные стандарты.