В центре Саратова вырубили все деревья

Улица Московская лишилась последнего озеленения.

Жители Саратова пожаловались в социальных сетях на то, что главная улица города осталась без деревьев.

«На Московской спиливают последние деревья», — такой гневный пост появился в группе «Саратовщина» в социальной сети «ВКонтакте». Авто сообщения опубликовал фотографию, на которой коммунальные службы спиливают некогда чудом уцелевший клен.

Пользователь под ником Оля Муртаева в комментариях написала, что «в городе и так душно и нечем дышать, а особенно в жару!»

Отметим, что улица Московская в Саратове совершенно лишена деревьев, а потому на ней, действительно, очень жарко в летний день. Укрыться от солнца здесь в полдень практически негде.

Фото: соцсети