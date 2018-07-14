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В центре Саратова вырубили все деревья
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В центре Саратова вырубили все деревья 

Новости Саратова 8 часов назад
Фото: Новости Саратова
Улица Московская лишилась последнего озеленения.
Жители Саратова пожаловались в социальных сетях на то, что главная улица города осталась без деревьев.
«На Московской спиливают последние деревья», — такой гневный пост появился в группе «Саратовщина» в социальной сети «ВКонтакте». Авто сообщения опубликовал фотографию, на которой коммунальные службы спиливают некогда чудом уцелевший клен.
Пользователь под ником Оля Муртаева в комментариях написала, что «в городе и так душно и нечем дышать, а особенно в жару!»
Отметим, что улица Московская в Саратове совершенно лишена деревьев, а потому на ней, действительно, очень жарко в летний день. Укрыться от солнца здесь в полдень практически негде.
Фото: соцсети
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