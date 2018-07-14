В Медногорске ведут ремонт поликлиники

Губернатор Юрий Берг накануне побывал на объекте о оценил степень готовности.

Как многие знают, от прежнего здания поликлиники в Медногорске в нормальном состоянии сохранились только несущие стены. К сегодняшнему дню, как заверяют в Правительстве области, заменены коммуникации, сделана перепланировка, обновлен фасад и предусмотрены условия для посещения учреждения лицами с ограниченными возможностями.

Вместе с тем, завершается планировка прилегающей территории. На очереди — оснащение обновленного здания необходимым медицинским оборудованием. В структуре поликлиники будет располагаться клиническая лаборатория диагностики, отделение лучевой диагностики, оснащенное современным флюорографом, рентгенологической установкой, маммографом, аппаратом УЗИ, отделение физиотерапии.