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В Медногорске ведут ремонт поликлиники
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В Медногорске ведут ремонт поликлиники 

ProOren 8 часов назад
Фото: ProOren
Губернатор Юрий Берг накануне побывал на объекте о оценил степень готовности.
Как многие знают, от прежнего здания поликлиники в Медногорске в нормальном состоянии сохранились только несущие стены. К сегодняшнему дню, как заверяют в Правительстве области, заменены коммуникации, сделана перепланировка, обновлен фасад и предусмотрены условия для посещения учреждения лицами с ограниченными возможностями.
Вместе с тем, завершается планировка прилегающей территории. На очереди — оснащение обновленного здания необходимым медицинским оборудованием. В структуре поликлиники будет располагаться клиническая лаборатория диагностики, отделение лучевой диагностики, оснащенное современным флюорографом, рентгенологической установкой, маммографом, аппаратом УЗИ, отделение физиотерапии.
«В канун Дня металлурга хочу отметить вклад Уральской горно-металлургической компании в социально-экономическое развитие Оренбуржья и городов, где работают предприятия холдинга», — отметил глава региона.
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