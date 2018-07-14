Мы высоко ценим труд разных поколений металлургов — Вячеслав Шпорт

Накануне Дня металлурга губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил в ходе рабочей поездки производственные мощности Амурского гидрометаллургического комбината в городе Амурск . Руководство компании «Полиметалл» показало главе региона действующие мощности по переработке золота и серебра и рассказало о перспективах развития предприятия, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Только в прошлом году АГМК произвел 8,7 тонн золота и достиг рекордного показателя по извлечению драгоценного металла — 97,2%. В планах компании — создать на базе комбината дальневосточный центр переработки упорных руд.

Напомним, что в этом году АГМК получил статус резидента ТОСЭР «Комсомольск», и именно это может стать решающим фактором для расширения производства. Технико-экономическое обоснование будет подготовлено уже в этом году. По предварительной оценке, новый завод сможет перерабатывать до 400 тысяч тонн концентрата и может создать до 400 новых рабочих мест в районе.

— Я бы хотел вас поздравить с профессиональным праздником, — подчеркнул губернатор Хабаровского края, Вячеслав Шпорт. — Я благодарен руководству компании за то, что Амурск был выбран для строительства комбината, она уже вложила в строительство несколько миллиардов рублей, привнесла сюда новейшие технологии. Идет развитие предприятия, есть перспективы, и они грандиозны. Тем самым мы реализуем миссию, которая была заложена в город Амурск — создание крупного промышленного центра на Дальнем Востоке.

Так же губернатор побывал и в Комсомольске-на-Амуре , где принял участие в чествовании металлургов завода «Амурсталь». Предприятие в прошлом году вошло в состав группы компаний «ТОРЭКС», что позволило стабилизировать ситуацию на заводе.

— Очень хорошо, что у нас появился новый собственник! — рассказывает старший мастер сортопрокатного стана Александр Шестернин. — Это позволяет решить многие накопившиеся проблемы. Нам надо подниматься, развиваться и расти. Топтание на месте для нас это очень плохо и сейчас наметилось движение вперед. Главное, что удалось сохранить коллектив. Растут объемы, зарплаты и это хорошо.

В этом году выпущено уже более 270 тысяч тонн металлопроката. В планах — довести объем производства до 700 тысяч тонн.

— Мы высоко ценим труд разных поколений сталеваров, прокатчиков, энергетиков — всех, кто в качестве своего главного призвания в жизни выбрал работу в металлургической промышленности. Ваш труд всегда был одним из самых напряженных и требует высочайшей квалификации. Именно поэтому профессия металлурга заслуженно пользуется уважением в обществе. Позвольте от всей души пожелать вам и вашим близким семейного счастья, крепкого здоровья на долгие годы, — отметил в своем поздравлении губернатор Вячеслав Шпорт.