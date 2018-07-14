В Пермском крае захоронили останки солдата, пропавшего в 1942 году

На днях в Краснокамске прошло торжественное захоронение пермского солдата Анания Ивановича Пепеляева, который без вести пропал на полях Великой Отечественной войны. Останки пермяка нашли во время поисковых работ на территории деревни Каверье Рамонского района Воронежской области Установить личность ребятам из поискового отряда помогли компас, саперная лопатка, каска и главный предмет — личный котелок воина, на котором было нацарапано имя «Пепеляев А. И.». «Личные вещи, найденные вместе с останками бойца по решению родственников, будут переданы в Краснокамский городской краеведческий музей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Во время церемонии захоронения в почетном карауле у могилы солдата стояли воины-афганцы, представители Комитета ветеранов Афганистана Краснокамска, органов местного самоуправления и молодежных организаций».