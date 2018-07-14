Ещё
В Армении археологи нашли уникальную надгробную плиту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении археологи нашли уникальную надгробную плиту 

Мир24 8 часов назад
В армянском селе Ахцк археологи обнаружили надгробную плиту. Ценный артефакт датируется примерно V веком и не имеет аналогов, сообщает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.
Уникальной эту находку делает изображение равностороннего креста. Никогда раньше на плитах V века такой знак не находили. Это значит, что под плитой, во-первых, христианин, а во-вторых, знатный человек, поскольку найдена плита на территории усыпальницы царской династии.
«Вокруг нас удивительная среда, где в нетронутом состоянии сохранились мощи известных из истории представителей царских династий. В дальнейшем при помощи анализа ДНК мы сможем определить, какой генетический фонд был у наших царских семей. Это удивительно», — говорит археолог Акоп Симонян.
По соседству археологам открылось целое кладбище. Ученые относят все плиты к периоду раннего Средневековья. Надписи на них сделаны на армянском языке. Это доказывает, что уже в V веке на этой территории жили армяне. Алфавит, который до наших дней дошел в неизменном виде, был создан в 405 году.
«Только что мы заметили очень изношенный орнамент на этом камне, который характерен именно для самых ранних веков Средневековья», — говорит археолог.
Установить, как все выглядело здесь раньше, — задача архитектора раскопок. Нанар Калантарян обмеряет и фиксирует все, что обнаруживается на каждом этапе раскопок.
«Эта информация нужна для дальнейших исследований. Именно благодаря чертежам в голове складывается полная картина того, что было раньше. Например, какая стена к какой прилегала и когда они были выстроены», — говорит она.
Сегодня археологи работают на территории в полгектара. Однако уже известно, что село Ахцк раньше занимало гораздо большую площадь. Это единственное место в Армении, где были найдены царские мощи. Специалисты уверены, что расширение территории раскопок обязательно откроет новые тайны.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В «Реал Мадриде» назвали возможную замену Роналду Татарстан и Туркменистан договорились о всестороннем сотрудничестве Рабочие FIAT решили бастовать из-за Роналду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой182
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте71
Деньги в российских банках оказались под угрозой17
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой164
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение