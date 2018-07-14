В Армении археологи нашли уникальную надгробную плиту

В армянском селе Ахцк археологи обнаружили надгробную плиту. Ценный артефакт датируется примерно V веком и не имеет аналогов, сообщает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.

Уникальной эту находку делает изображение равностороннего креста. Никогда раньше на плитах V века такой знак не находили. Это значит, что под плитой, во-первых, христианин, а во-вторых, знатный человек, поскольку найдена плита на территории усыпальницы царской династии.

«Вокруг нас удивительная среда, где в нетронутом состоянии сохранились мощи известных из истории представителей царских династий. В дальнейшем при помощи анализа ДНК мы сможем определить, какой генетический фонд был у наших царских семей. Это удивительно», — говорит археолог Акоп Симонян.

По соседству археологам открылось целое кладбище. Ученые относят все плиты к периоду раннего Средневековья. Надписи на них сделаны на армянском языке. Это доказывает, что уже в V веке на этой территории жили армяне. Алфавит, который до наших дней дошел в неизменном виде, был создан в 405 году.

«Только что мы заметили очень изношенный орнамент на этом камне, который характерен именно для самых ранних веков Средневековья», — говорит археолог.

Установить, как все выглядело здесь раньше, — задача архитектора раскопок. Нанар Калантарян обмеряет и фиксирует все, что обнаруживается на каждом этапе раскопок.

«Эта информация нужна для дальнейших исследований. Именно благодаря чертежам в голове складывается полная картина того, что было раньше. Например, какая стена к какой прилегала и когда они были выстроены», — говорит она.

Сегодня археологи работают на территории в полгектара. Однако уже известно, что село Ахцк раньше занимало гораздо большую площадь. Это единственное место в Армении , где были найдены царские мощи. Специалисты уверены, что расширение территории раскопок обязательно откроет новые тайны.

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