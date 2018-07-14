В Воронежской области парней осудили за забитую молотком хаски: мучители хотели её съесть

Живодёров приговорили к исправительным и обязательным работам. В Боброве вынесли приговор двум парням за то, что они забили хаски молотком. Хозяйка собаки уверена, что её любимица погибла, потому что брат и приятель хотели её съесть. В итоге за жестокое обращение с животными и кражу из магазина молодых людей 19 и 27 лет суд наказал обязательными и исправительными работами. Об этом сообщили в суде в пятницу, 13 июля. Это тот редкий случай, когда живодёров привлекли к уголовной ответственности за их злодеяния. Зачастую жестокие убийства животных остаются безнаказанными. Собаку забили молотком в бобровском селе Слобода 6 марта 2018 года. Парни были пьяными и поймали животное для расправы. Один их молодых людей ударил хаски молотком по голове пять раз. Собака выла, скулила, из головы у неё текла кровь, установил суд. Второй парень взял молоток и нанёс им по голове несчастного животного ещё три удара. Хаски погибла. Римма, хозяйка погибшей собаки Берты, считает, что её знакомый и двоюродный брат жестоко расправились с животным, чтобы съесть его.

— Я её выпустила тогда гулять, она безобидная, но к незнакомым в руки не шла. Их Берта знала, ведь они играли с ней у меня дома, моя хаски им доверяла и пошла в руки, — поясняла ранее корреспонденту «Вести-Воронеж» Римма. — Они взяли Берту с улицы на поводок и привели её во двор бабушки, где забили молотком. Били так сильно, что вдавили череп. Дядя видел происходящее, но не смог их остановить. По его словам, они хотели собаку съесть. Знаю, что двоюродному брату уже приходилось убивать и есть собак.

Положив хаски в мешок, парни взяли её с собой. Но были пьяными и до своего дома не донесли, выкинули в заброшенном доме. О судьбе любимицы Римма могла никогда и не узнать. Но видя, как Римма переживает и ищет Берту, дядя через несколько дней пожалел девушку и рассказал о случившемся. Девушке пришлось написать заявление в полицию, чтобы мучители отдали тело её любимицы. В полиции парни рассказали, что убили собаку, так как хотели отомстить хозяйке за её якобы неприязненные отношения. Однако Римма категорически опровергла эту версию. Вероятно, так свою жестокость объяснили молодые люди на допросах, чтобы хоть как-то оправдать себя Во время расследования выяснилось, что парни в середине марта 2018 года совершили кражу из местного магазина. В тот вечер они хотели раздобыть спиртное. Чтобы попасть в помещение, они отключили электричество и разбили куском льда окно. Из торгового зала они забрали с собой спиртное, сигареты и продукты. Материальный ущерб от действий воров оценили в 32 тыс. рублей. При назначении наказания суд решил, что раскаявшиеся подсудимые могут исправляться без изоляции от общества. Поэтому их приговорили исправляться на работе — делать отчисления от своих доходов в бюджет государства, а также к обязательному труду на благо общества. Оксана Грибкова

Фото из архива Риммы