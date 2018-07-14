В Ижевске 15 июля пройдет «Разделяйка»

Ижевск. Удмуртия . Экологическая акция «Рзделяйка» вновь пройдет в Ижевске 15 июля. Как сообщают организаторы, она продлиться с 13:00 до 15:00.

Мусор будут собирать на парковке между Удмуртским госуниверситетом и ледовым дворцом «Ижсталь». О том, что можно, а что нельзя приносить читайте в группе «Разделяйка» ВКонтакте.

Справка:

«Разделяйка» — раздельный сбор мусора — периодическая экологическая акция, в ходе которой можно сдать на переработку тетради и блокноты, стеклянную посуду, банки, бутылки и пузырьки, картонные коробки, ПЭТ-бутылки, газеты, бумажные рекламные буклеты и открытки, книги и журналы, целлюлозные упаковки из-под яиц, пластиковые канистры и другие ставшие ненужными вещи.