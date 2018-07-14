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Авторитет Плейбой по ошибке выпущен из бразильской тюрьмы
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Авторитет Плейбой по ошибке выпущен из бразильской тюрьмы 

News.ru 9 часов назад
Это произошло из-за отмены наказания по одному приговору, остальные при этом остались в силе.
Барбоза являлся правой рукой крупнейшего в Латинской Америке торговца наркотиками и оружием Луиса Фернандо да Коста. Он отбывал наказание в тюрьме для осуждённых за незаконный оборот наркотиков.
К моменту освобождения «Плейбой» отсидел 12 лет из назначенных ему 36. Положительную характеристику для досрочного освобождения авторитета представили работники пенитенциарной системы.
Суд согласился с тем, что Барбоза, не имевший за этот срок ни одного дисциплинарного взыскания, заслуживает снисхождения. Постановление было вынесено с формулировкой о том, что освобождение осуждённого возможно лишь, если в отношении него не вынесено других приговоров.
Колония не смотря на эту оговорку «Плейбоя» отпустила, сообщает бразильский телеканал Globo. Представители тюремного ведомства позже объяснили, что у работников пенитенциарной системы нет никакой возможности проверить, какие и сколько приговоров вынесенного по конкретному заключённому, у большинства тюрем даже нет компьютеров.
Из-за произошедшего уже уволен ряд сотрудников пенитенциарной системы. Теперь решается о вопрос о новом заключении Барбоза (по приговорам, в частности, за грабеж). Однако его адвокат Аманда Алвеш уже заявила, что её клиент не намерен сдаваться и что выпуск «Плейбоя» на свободу был законным.
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