Авторитет Плейбой по ошибке выпущен из бразильской тюрьмы

Это произошло из-за отмены наказания по одному приговору, остальные при этом остались в силе.

Барбоза являлся правой рукой крупнейшего в Латинской Америке торговца наркотиками и оружием Луиса Фернандо да Коста. Он отбывал наказание в тюрьме для осуждённых за незаконный оборот наркотиков.

К моменту освобождения «Плейбой» отсидел 12 лет из назначенных ему 36. Положительную характеристику для досрочного освобождения авторитета представили работники пенитенциарной системы.

Суд согласился с тем, что Барбоза, не имевший за этот срок ни одного дисциплинарного взыскания, заслуживает снисхождения. Постановление было вынесено с формулировкой о том, что освобождение осуждённого возможно лишь, если в отношении него не вынесено других приговоров.

Колония не смотря на эту оговорку «Плейбоя» отпустила, сообщает бразильский телеканал Globo. Представители тюремного ведомства позже объяснили, что у работников пенитенциарной системы нет никакой возможности проверить, какие и сколько приговоров вынесенного по конкретному заключённому, у большинства тюрем даже нет компьютеров.

Из-за произошедшего уже уволен ряд сотрудников пенитенциарной системы. Теперь решается о вопрос о новом заключении Барбоза (по приговорам, в частности, за грабеж). Однако его адвокат Аманда Алвеш уже заявила, что её клиент не намерен сдаваться и что выпуск «Плейбоя» на свободу был законным.