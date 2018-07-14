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Как стильно обработать фото в несколько касаний? Ответ Onetap Glitch
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Как стильно обработать фото в несколько касаний? Ответ Onetap Glitch 

Android Insider 9 часов назад
Фото: Android Insider
Соцсети по-прежнему в почёте, поэтому вопрос обработки фотографий не теряет актуальности. Добавить снимкам изюминку поможет Onetap Glitch. Приложение наложит так называемый глитч-эффект и удивит подписчиков.
Картинка с глитч-эффектом напоминает изображение на старом мониторе. Вертикальная синхронизация и сведение здесь ненормальные, поэтому объекты на фото раздваиваются и «съезжают». Особую атмосферу добавляют холодные тона. Вдобавок помехи чаще всего голубые, розовые или красные. Выглядит круто.
Главное меню сразу предлагает зафолловить авторов в социальных сетях и выбрать изображение. Картинки создаём с помощью камеры или выбираем из галереи.
После выбора фотографии определяемся с фильтром. Они отличаются ключевыми цветами и полосками по краям.
При необходимости регулируем параметры изображения вручную. Под конец устанавливаем яркость и контраст.
Когда всё устраивает, сохраняем изображение в галерею. Картинка готова оказаться в Инстаграме.
Некоторые фильтры платные — за них можно заплатить. Если желания тратить деньги нет, ограничиваемся доступными опциями.
Onetap Glitch — неплохой вариант для любителей глитч-стилистики. Приложение добавит новизну ленте фотографий и новые эмоции.
Приложение: Onetap Glitch
Разработчик: magic seal
Категория: Искусство и дизайн
Цена: Бесплатно (со встроенными покупками)
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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