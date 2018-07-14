Как стильно обработать фото в несколько касаний? Ответ Onetap Glitch

Соцсети по-прежнему в почёте, поэтому вопрос обработки фотографий не теряет актуальности. Добавить снимкам изюминку поможет Onetap Glitch. Приложение наложит так называемый глитч-эффект и удивит подписчиков.

Картинка с глитч-эффектом напоминает изображение на старом мониторе. Вертикальная синхронизация и сведение здесь ненормальные, поэтому объекты на фото раздваиваются и «съезжают». Особую атмосферу добавляют холодные тона. Вдобавок помехи чаще всего голубые, розовые или красные. Выглядит круто.

Главное меню сразу предлагает зафолловить авторов в социальных сетях и выбрать изображение. Картинки создаём с помощью камеры или выбираем из галереи.

После выбора фотографии определяемся с фильтром. Они отличаются ключевыми цветами и полосками по краям.

При необходимости регулируем параметры изображения вручную. Под конец устанавливаем яркость и контраст.

Когда всё устраивает, сохраняем изображение в галерею. Картинка готова оказаться в Инстаграме.

Некоторые фильтры платные — за них можно заплатить. Если желания тратить деньги нет, ограничиваемся доступными опциями.

Onetap Glitch — неплохой вариант для любителей глитч-стилистики. Приложение добавит новизну ленте фотографий и новые эмоции.

Приложение: Onetap Glitch

Разработчик: magic seal

Категория: Искусство и дизайн

Цена: Бесплатно (со встроенными покупками)

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