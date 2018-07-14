8 самых грязных вещей, которыми вы пользуетесь каждый день, и как их очистить

Мы часто не задумываемся о предметах, которыми мы пользуемся каждый день: где они с нами бывают, с чем соприкасаются и сколько на них может быть грязи, которая не видна невооруженных глазом.

Вот 8 вещей, которые вы, скорее всего, захотите почистить как можно скорее.

ВАША СУМОЧКА

Микробиологические пробы с обычных дамских сумочек, проведенные в Великобритании , показали интересную картину. Помимо фирменных лейблов 90% сумочек несут на себе разные бактерии, число которых на квадратный сантиметр в шесть раз больше, чем под ободком унитаза.

Выбросьте все эти ненужные клочки старых записок, фантики, мелочь для размена и т.д. Кожаные сумки обработайте водоотталкивающей пропиткой и время от времени повторяйте такую обработку. Только используйте бесцветную, чтобы не испачкать одежду.

ВАШ КОШЕЛЕК

Погрузимся в бездну сумочки чуть глубже. И что тут у нас? Кошелек. Да, дорогие дамы, к сожалению, женские кошельки гораздо грязней мужских. Безжалостная статистика подтверждает. Ну, сами посудите — насколько чаще мы достаем его, насколько чаще кладем на прилавки самых разных магазинов и потом прячем обратно в сумочку.

Если кошелек кожаный, воспользуйтесь советами для сумочки выше. Если из другого материала, почитайте ярлык с рекомендациями по чистке. Нет там такого? Купите уже, наконец, кожаный кошелек и не ломайте голову.

ВАША СПОРТИВНАЯ СУМКА

Вы красивы, энергичны, полны сил и здоровья и ходите в спортзал. Отлично. А вот ваша спортивная сумка — портативная бактериологическая бомба. Треть обследованных сумок оказались носителями кишечных палочек.

Проверьте этикетку с рекомендациями по уходу — на каких режимах ее можно стирать? Регулярно стирайте, просушивайте и обрабатывайте ее дезинфицирующими средствами.

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Мобильный телефон, присядьте, официально признан самым грязным из всех повседневных предметов. Бактерий на поверхности обычного телефона в сто шестьдесят! раз больше, чем на нашем добром приятеле Ободке унитаза. То есть средняя мобилка грязнее, чем унитаз и дверная ручка туалета на вокзале — и вы этими губами потом целуетесь?

Сотрите грязь круговыми движениями при помощи салфетки из микрофибры с экрана и корпуса. Не забудьте аккуратно протереть объектив камеры телефона, для хороших, без разводов, селфи. Изо всего арсенала чистящих средств здесь можно использовать только спирт.

ВАШИ КИСТИ ДЛЯ МАКИЯЖА

В кисточках накапливаются отмершие клетки кожи, бактерии, грязь, пыль и собственно косметика, которую мы ими наносим. То, как мы их храним, тоже влияет на их чистоту. Россыпь кистей в косметичке? Быстро поднятое с пола не считается упавшим? Плохая новость: бактерии пересаживаются на упавший на пол предмет за 0,75 секунды.

Регулярно мойте, сушите и протирайте кисти средствами для дезинфекции.

ВАША ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Не будем сильно углубляться, мы все знаем, ЧТО творится в ванной комнате, а, значит, можем предположить, что оседает на зубных щетках.

Меняйте зубные щетки или насадки на электрические щетки каждые три-четыре месяца. Не храните ее в герметичном месте, поскольку так она не высохнет до конца и станет уютным домом для грибков и бактерий.

ВАШИ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Ювелирные изделия, особенно те, что вы носите каждый день (в первую очередь кольца), вступают в контакт со всем, что вы делаете, и являются идеальным местом для невидимой нашему глазу грязи.

Используйте специальные составы для чистки украшений. Не надевайте украшения на работу, особенно, если ваша работа связана с медициной или пищевым производством. Всю эту рабочую питательную среду вы постоянно носите с собой, и делаете это, даже вымыв руки (вы же снимаете кольцо при мытье рук?). «Дорогой, сегодня мы вскрывали гнойный абсцесс, и я как раз подумала, а не налепить ли на ужин пельмешков?»

ВАША КЛАВИАТУРА

Даже у вас нет привычки есть за клавиатурой, вы на нее дышите, чихаете и случайно брызгаете слюной (например, смеясь). А она у вас прямо перед лицом. Регулярно чистите?

Протрите мягкой, слегка смоченной безворсовой тканью и спиртовыми салфетками.

По материалам Good Housekeeping