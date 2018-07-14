Водоемы смерти: в Казахстане растет число утонувших

Казахстане растет число жертв купального сезона. Уже более сотни утонувших по всей стране, почти половина из них — дети. Спасатели и полиция стараются уберечь граждан от несчастных случаев и каждый день выходят в рейды, сообщает корреспондент «МИР 24» Асель Абдыкалыкова.

Спасатели сегодня проверяют городские пляжи. С начала купального сезона на воде гибнут люди. В основном из-за алкогольного опьянения. Водоемы Казахстана полны сюрпризов, а у пьяного человека теряется реакция. Однако жители городов не хотят слышать спасателей.

«Многие граждане даже забывают элементарные правила. Выпив, начинают купаться. Когда мы приезжаем, объясняем, что нельзя купаться в неустановленном месте, а они агрессивно ведут себя», — говорит начальник отдела ликвидации ДЧС Астаны Эльдор Раимбеков.

Только за эту неделю в Казахстане утонули 45 человек. Среди них более десятка детей. Спасатели утверждают, что несчастные случаи стали происходить чаще, потому что сейчас у школьников каникулы. Многие из них находятся без присмотра взрослых.

«Наибольшее количество гибнет в период с 15:00 до 18:00. Возраст детей составляет от трех до десяти лет», — говорит председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер.

На Казахстан надвигается аномальная жара, а значит, люди будут проводить время у воды. Сотрудники МЧС просят не рисковать и купаться только на официальных пляжах. Как отмечают спасатели, чаще всего на воде гибнут жители сел. Именно там много диких пляжей.

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