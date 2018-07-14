7 орденов, которые появились во время Великой Отечественной

Какие ордена появились в Великую Отечественную войну.

Орден Отечественной войны

20 мая 1942 года первым из советских орденов, учрежденных в годы войны, и первой советской наградой, имевшей деление на степени, стал Орден Отечественной войны. В статуте очень чётко указывались действия и подвиги, за которые производилось представление к награде. Первоначально орден выдавался на колодке, но поскольку при ношении в боевой обстановке награда часто терялась, с 1943 года знак ордена получил более надёжное штифтовое крепление. Первым кавалером ордена Отечественной войны 1-й степени стал командир 1-го дивизиона 32 гвардейского артполка капитан Иван Ильич Криклий. 15 мая 1942 года севернее Харькова дивизион отбил несколько атак немецких танков. Сам капитан Криклий уничтожил из орудия пять немецких боевых машин, но получил смертельное ранение. Орден № 312368 был вручен вдове героя лишь в 1971 году. С 1966 года орденом Отечественной войны стали награждать города, первыми из которых стали Новороссийск и Смоленск. До 1977 года это был единственный советский орден, который оставлялся семье после смерти награжденного для хранения как память.

Определённая девальвация награды произошла в 1985 году, когда к 40-летию Победы все участники Великой Отечественной войны вне зависимости от звания были награждены орденом Отечественной войны 1-й или 2-й степени, причём некоторые ветераны отказались от награды, указывая, что не могут принять высокую военную награду в качестве юбилейного знака. Например, во время войны, если боец из личного оружия сбивал самолёт, то награждался орденом Отечественной войны 2-й степени. Известный подвиг связиста М. М. Путилова, восстановившего поврежденную линию ценой своей жизни, также был отмечен орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). Всего за время Великой Отечественной войны 1-й степенью ордена награждены 324 тыс. чел., 2-й степенью — более 950 тыс. чел. В 1985 г. произведены 2 млн 54 тысячи награждений орденами 1-й степени и 5 млн 404 тыс. — 2-ой степени.

Орден Суворова

Орден Суворова был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. Орден имел три степени. «Орденом Суворова награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне». Орденом Суворова 1-й степени № 1 был награжден Георгий Константинович Жуков . Орденом Суворова №1 2-й степени был отмечен генерал-майор Василий Михайлович Баданов, который во главе танкового корпуса прорвался к станице Тацинской, где были уничтожены несколько сотен самолётов, из числа осуществлявших снабжение 6-й немецкой армии, окружённой в Сталинграде. Помимо военачальников орденом Суворова были награждены выдающиеся советских конструкторов вооружения. Орденами Суворова 1-й и 2-й степени награждены Василий Алексеевич Дегтярев, Жозеф Яковлевич Котин, Сергей Владимирович Ильюшин; орденом 2-й степени — Георгий Семёнович Шпагин. Орденом Суворова 1-й степени было произведено 391 награждение, 2-й степени — 2863, 3-й степени — 4012. В числе награжденных 1528 частей и соединений Красной Армии.

Орден Кутузова

Орден Кутузова был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. Орден первоначально имел две степени (с февраля 1943 года — три)

«Орденом Кутузова награждаются командиры Красной Армии за хорошо разработанный и проведённый план операции — фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику нанесено тяжёлое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность».

Первое награждение 1-й степенью ордена было произведено 28 января 1943 года. Среди 17 награждённых были командующий Калининским фронтом генерал-полковник Максим Алексеевич Пуркаев и командующий Закавказским фронтом генерал армии Иван Владимирович Тюленев. Относительно редки награждения орденом Кутузова после завершения Второй мировой войны. Так, например, третьим орденом Кутузова 1-й степени маршал Василий Данилович Соколовский был награждён за разработку операции «Вихрь» в Венгрии в 1956 г.оду. Всего было произведено награждений: орденами 1-й степени — 675, 2-й степени — 3326, 3-й степени — 3328. В наши дни орден Кутузова относится к категории так называемых «спящих» орденов, награждения которыми возможны лишь в случае большой войны.

Орден Богдана Хмельницкого

Орден Богдана Хмельницкого учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1943 года.

«Орденом награждаются командиры и бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, проявившие особую решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков»

Кавалером ордена Богдана Хмельницкого 1-й степени № 1 стал 26 октября 1943 года командующий 12-й армией, герой Сталинграда и форсирования Днепра генерал Алексей Ильич Данилов . Орден Богдана Хмельницкого стал единственным советским орденом, надпись на котором выполнена не на русском, а на украинском языке. Всего было произведено награждений: орденами 1-й степени — 323, 2-й степени — 2390, 3-й степени — 5738.

Орден Александра Невского был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года и стал самым младшим среди орденов, получивших имя легендарных полководцев. Поскольку прижизненного изображения Александра Невского не сохранилось, то художник Игорь Сергеевич Телятников пошёл на смелый шаг, поместив на медальоне ордена вполне узнаваемое изображение киноактера Николая Черкасова в образе князя из кинофильма Эйзенштейна «Александр Невский». Таким образом, имел место один из немногих случаев (а для наградной системы уникальный), когда историческая личность более ранней эпохи наделяется внешними чертами человека, жившего несколькими веками позже. Орденом Александра Невского №1 был награждён командир батальона морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады старший лейтенант И. Н. Рубан, организовавший засаду немецкой колонне в районе большой излучины Дона в августе 1942 года. Всего было произведено около 42 тыс. награждений. В современной российской наградной системе также присутствует орден Александра Невского, хотя по внешнему виду и статуту он чрезвычайно далёк от советского ордена.

Орден Славы

8 ноября 1943 года был учреждён орден Славы. Существует определённая преемственность этой награды с Георгиевским крестом, существовавшим в дореволюционной наградной системе. То же последовательное награждение от низшей степени к высшей (правда число степеней сокращено до трёх), та же Георгиевская орденская лента и во многом схожие статусы. Первоначально орден должен был носить имя Петра Ивановича Багратиона, став ещё одним орденом, получившим имя одного из русских полководцев.

Однако Сталин указал «что победы без славы не бывает» и приказал заменить портрет полководца на изображение Спасской башни. Орденом Славы награждался рядовой и сержантский, а в авиации — офицерский состав. Вот лишь некоторые пункты статута: «Орденом Славы награждали того, кто ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал успеху общего дела», «находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу», «в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником», «из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров противника», «в бою огнём противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков противника».

Знак ордена Славы I степени № 1 получил боец 63-й Гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта, командир пехотного отделения гвардии старший сержант Николай Залетов. Официально «батальоном Славы» стал 1-й батальон 215-го Краснознаменного полка, выдержавшего тяжелый бой 25 февраля 1945 г., все рядовые которого были удостоены ордена Славы 3-й степени. Всего было произведено награждений: орденами 3-й степени — 997815, 2-й степени — 46473, а 1620 человек стали полными кавалерами ордена Славы трех степеней.

Орден «Победа»

8 ноября 1943 года одновременно с солдатским орденом Славы появилась и высшая военная награда СССР — орден «Победа». Орденом «Победа» награждались лица высшего командного состава за проведение операций в масштабах одного или нескольких фронтов, в результате которых обстановка в корне менялась в пользу Красной Армии. Орден выполнен из платины. Лучи звезды — синтетические рубины (натуральные такого размера и одинакового оттенка невозможно подобрать даже для одного ордена не говоря уже о двадцати). Между лучами бриллианты общим весом от 14,22 до 16,25 карата. Первыми награждёнными орденом «Победа» 10 апреля 1944 года были маршалы Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский (за освобождение Правобережной Украины ). Кавалерами ордена «Победа» стали Кирилл Афанасьевич. Мерецков, Иван Степанович Конев и не только.