Седокова опубликовала пост «про трусы»

Фигура экс-участницы «Виагры» Анны Седоковой вызывает неизменный интерес у фанатов, причем обоих полов. Девушки интересуются, каким образом певице удается сохранять девичью стройность вкупе с роскошными формами, а мужчины просто эмоционально выражают восторг. Совсем недавно Анна в очередной раз блеснула своей потрясающей фигурой. 35-летняя звезда выложила фото, на котором она в весьма откровенном наряде сидит на столе. Судя по сопроводительному посту, Седокова демонстрирует бикини собственного дизайна:

«Вот вы скажете, что пост про трусы. И будете правы! На часах 22.05, я ещё в офисе и меня уже часов 6 ждёт подруга и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, потому что я создавала трусы 😂».

Анна пояснила, что работает над новыми костюмами для концертов, а параллельно этому готовит собственную коллекцию купальников.

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В планах у девушки — даже открыть несколько магазинов, где можно будет приобрести ее творения. «Вывод прост — иногда большое путешествие начинается с трусов 😂😂😂», — заключила Анна.

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Конечно, внимание подписчиков привлекла не стратегия певицы и не ее купальники, а опять-таки фигура. «Когда человек даже в одних трусах великолепен!», «Какая бомба!», «Сколько ты весишь? Ты такая невозможно сочная!», «Ах, эти шикарные ноги», — на красотку обрушился целый шквал комплиментов. Однако ряд комментаторов остался не в восторге от увиденного: «У меня получше попа», «Вы красивая и очень яркая, но поза вас не красит», «Нет, пост про левую ногу и ягодицу. И о том, как они неудачно сфотографировались😉». Также Седокову упрекнули в том, что она пользуется любой возможностью, чтобы предстать перед общественностью как можно более раздетой.