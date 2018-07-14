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Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал»
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Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» 

BFM.RU 51 минуту назад
В России успешно прошли очередные испытания ракет новейшего гиперзвукового комплекса «Кинжал». Ракеты поразили цель на расстоянии более 800 километров. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
«Россия провела третье успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Кинжал» класса «воздух-земля» в начале этого месяца», –— сообщил телеканал.
По словам источника в американской разведке, «Кинжалы» уже 12 раз протестировали на истребителе МиГ-31, а в настоящее время ведется работа по адаптации российских гиперзвуковых ракет под бомбардировщики. Отмечается, что «Кинжалы» поступят на вооружение российских вооруженных сил уже в 2020 году, при этом США так и не могут им ничего противопоставить.
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