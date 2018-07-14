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11 самолетов, летевших в Уфу, направили на запасные аэродромы
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11 самолетов, летевших в Уфу, направили на запасные аэродромы 

Авторадио 8 часов назад
Это было связано с сильным туманом в уфимском аэропорту. К 10 утра по местному времени пассажиров доставили к месту назначения, — сообщает агентство «Интерфакс».
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