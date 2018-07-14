Как лечили пьяниц на Руси

Повальное пьянство русских — это миф. Однако определённый процент людей, злоупотребляющих хмельными напитками, на Руси существовал всегда. И именно то, как вели себя с пьяными русские подтверждает, что пьянство было позором.

История пьянства на Руси

Считается, что в дохристианский и раннехристианский период на Руси пили умеренно, поскольку у большинства людей не было доступа к крепким напиткам. Вино привозили из-за моря, оно были слишком дорогими и по карману лишь знати и высшему духовенству. Да и те не спивались, так как вина по греческому обычаю было принято разбавлять водой.

Простой люд употреблял квас, мёд, пиво, брагу и только по особым случаям. Австрийский посол Сигизмунд Герберштейн свидетельствует: «Именитые, либо богатые мужи чтут праздничные дни тем, что по окончании богослужения устрояют пиршества и пьянства, а простой народ большей частью работает, говоря, что праздничать — дело господское».

Между тем Прыжков, давая в книге «История кабаков в России» описание пиров, устроенных в 1148 году новгородским князем Изяславом и в 1152 году киевским князем Вячеславом, упоминает: «Всякое мирское дело непременно начиналось пиром или попойкой, и поэтому в социальной жизни народа напитки имели громадное культурное значение».

К чему же это приводило? Ещё в 1377 году возле реки с «говорящим» названием Пьяна пало в битве с татарами войско князя Ивана Суздальского, приходившегося родичем Дмитрию Донскому . Воины превратились в легкую добычу для врагов, поскольку вместо подготовки к бою предались «веселию и бражничеству». То же самое произошло и во время битвы при Суздале . Потерявшая после выпивки бдительность дружина московского князя Василия II была разбита, а сам князь попал в плен.

Кстати, уже тогда существовало средство под названием «похмелье». Оно представляло собой жирную и острую похлебку с большим количеством соленых огурцов и по вкусу напоминало рассольник.

Вместе с тем пьянство не было распространенным явлением. Люди, страдающие этим пороком, подвергались общественному осуждению.

Допетровская эпоха

В 1474 году, при Иване III, впервые была сделана попытка навести хоть какой-то порядок в алкогольной сфере. Царь запретил свободно варить мёд и пиво, а также употреблять хмельные напитки в иные дни, кроме праздников.

Василий III, в свою очередь, выстроил в Москве посад под названием Налейки. Там можно было баловаться хмельными напитками когда угодно и сколько угодно, но это касалось только иноземцев. Русских туда не пускали.

В 1552 году по указу Ивана Грозного в столице открыли первый «царев кабак», где подавали «зелено вино». Простые люди могли только покупать его в кабаках, чтобы средства шли в казну, тогда как аристократии и приближенным царя разрешалось производить и потреблять спиртное дома. Между прочим, царским опричникам в кабаках подавали водку, а все остальные вынуждены были довольствоваться вином.

При этом за появление в общественных местах в нетрезвом виде пьяниц (на Руси их звали «питухами») сажали в так называемую «бражную» тюрьму. Там их держали, пока они не трезвели. Если человека задерживали за пьянство вторично, его подвергали битью батогами. В третий раз — били уже кнутом и приговаривали к тюремному заключению.

Если же нарушитель задерживался за пьянство неоднократно, то его могли посадить в бочку со спиртным. Содержимое её состояло из продуктов брожения и перегонки и было таким крепким, что несчастный буквально мариновался заживо. Иногда плоть отделялась от костей и человек погибал страшной смертью.

Патриарх Никон ввёл запрет на спиртное в монастырях, если кто-то нарушал это табу, его могли лишить духовного сана и сослать куда-нибудь в отдаленную обитель, а в храмах стали читаться проповеди против пьянства.

Если человек умирал от пьянства, его хоронили вне пределов кладбища, обычно у перекрестков, в назидание другим.

В правление царя Алексея Михайловича Тишайшего питейные заведения вынесли за городские границы, да и количество их уменьшилось. При этом спиртное стало стоить втрое дороже, и одному человеку запрещалось отпускать более одной чарки (это около 150 граммов). Если же кого-то уличали в подпольном производстве и продаже алкогольных напитков, то ему грозило тюремное заключение вкупе с конфискацией имущества. Также запрещалось продавать спиртное в постные дни, религиозные праздники и определенные дни недели.

При Петре I политика по отношению к пьянству была двоякой. С одной стороны, царь регулярно устраивал «ассамблеи», где спиртное подавалось в довольно приличных количествах. С другой — подданные, злоупотреблявшие спиртными напитками, при нём подвергались довольно суровому наказанию: им на грудь вешали медаль «За пьянство» весом до 12 килограммов.

Как «лечили» пьяниц

В средневековых травниках встречается множество рецептов от пьянства. Например, рекомендации добавлять в спиртное порошок из толченых клопов, слизь жаб и лягушек, конский навоз и даже трупных червей.

Относительно близким к медицине можно считать такой метод. На больного алкоголизмом напускали пчел, которые его вовсю жалили, а потом подносили стопку. Это вызывало подобие анафилактического шока, и человек уже боялся пить, чтобы не умереть.

Если к представителям высших слоёв общества ещё относились снисходительно (например, во время застолий к перебравшим спиртного приставлялись специальные люди, выводившие их «проветриться» и облегчить желудок), то для простых крестьян или ремесленников возлияния могли закончиться плачевно — в лучшем случае насильственным «лечением», а в худшем — плетями, тюрьмой, а то и смертью.