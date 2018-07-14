Ещё
Как лечили пьяниц на Руси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как лечили пьяниц на Руси 

Кириллица 25 минут назад
Фото: Кириллица
Повальное пьянство русских — это миф. Однако определённый процент людей, злоупотребляющих хмельными напитками, на Руси существовал всегда. И именно то, как вели себя с пьяными русские подтверждает, что пьянство было позором.
История пьянства на Руси
Считается, что в дохристианский и раннехристианский период на Руси пили умеренно, поскольку у большинства людей не было доступа к крепким напиткам. Вино привозили из-за моря, оно были слишком дорогими и по карману лишь знати и высшему духовенству. Да и те не спивались, так как вина по греческому обычаю было принято разбавлять водой.
Простой люд употреблял квас, мёд, пиво, брагу и только по особым случаям. Австрийский посол Сигизмунд Герберштейн свидетельствует: «Именитые, либо богатые мужи чтут праздничные дни тем, что по окончании богослужения устрояют пиршества и пьянства, а простой народ большей частью работает, говоря, что праздничать — дело господское».
Между тем Прыжков, давая в книге «История кабаков в России» описание пиров, устроенных в 1148 году новгородским князем Изяславом и в 1152 году киевским князем Вячеславом, упоминает: «Всякое мирское дело непременно начиналось пиром или попойкой, и поэтому в социальной жизни народа напитки имели громадное культурное значение».
К чему же это приводило? Ещё в 1377 году возле реки с «говорящим» названием Пьяна пало в битве с татарами войско князя Ивана Суздальского, приходившегося родичем Дмитрию Донскому. Воины превратились в легкую добычу для врагов, поскольку вместо подготовки к бою предались «веселию и бражничеству». То же самое произошло и во время битвы при Суздале. Потерявшая после выпивки бдительность дружина московского князя Василия II была разбита, а сам князь попал в плен.
Кстати, уже тогда существовало средство под названием «похмелье». Оно представляло собой жирную и острую похлебку с большим количеством соленых огурцов и по вкусу напоминало рассольник.
Вместе с тем пьянство не было распространенным явлением. Люди, страдающие этим пороком, подвергались общественному осуждению.
Допетровская эпоха
В 1474 году, при Иване III, впервые была сделана попытка навести хоть какой-то порядок в алкогольной сфере. Царь запретил свободно варить мёд и пиво, а также употреблять хмельные напитки в иные дни, кроме праздников.
Василий III, в свою очередь, выстроил в Москве посад под названием Налейки. Там можно было баловаться хмельными напитками когда угодно и сколько угодно, но это касалось только иноземцев. Русских туда не пускали.
В 1552 году по указу Ивана Грозного в столице открыли первый «царев кабак», где подавали «зелено вино». Простые люди могли только покупать его в кабаках, чтобы средства шли в казну, тогда как аристократии и приближенным царя разрешалось производить и потреблять спиртное дома. Между прочим, царским опричникам в кабаках подавали водку, а все остальные вынуждены были довольствоваться вином.
При этом за появление в общественных местах в нетрезвом виде пьяниц (на Руси их звали «питухами») сажали в так называемую «бражную» тюрьму. Там их держали, пока они не трезвели. Если человека задерживали за пьянство вторично, его подвергали битью батогами. В третий раз — били уже кнутом и приговаривали к тюремному заключению.
Если же нарушитель задерживался за пьянство неоднократно, то его могли посадить в бочку со спиртным. Содержимое её состояло из продуктов брожения и перегонки и было таким крепким, что несчастный буквально мариновался заживо. Иногда плоть отделялась от костей и человек погибал страшной смертью.
Патриарх Никон ввёл запрет на спиртное в монастырях, если кто-то нарушал это табу, его могли лишить духовного сана и сослать куда-нибудь в отдаленную обитель, а в храмах стали читаться проповеди против пьянства.
Если человек умирал от пьянства, его хоронили вне пределов кладбища, обычно у перекрестков, в назидание другим.
В правление царя Алексея Михайловича Тишайшего питейные заведения вынесли за городские границы, да и количество их уменьшилось. При этом спиртное стало стоить втрое дороже, и одному человеку запрещалось отпускать более одной чарки (это около 150 граммов). Если же кого-то уличали в подпольном производстве и продаже алкогольных напитков, то ему грозило тюремное заключение вкупе с конфискацией имущества. Также запрещалось продавать спиртное в постные дни, религиозные праздники и определенные дни недели.
При Петре I политика по отношению к пьянству была двоякой. С одной стороны, царь регулярно устраивал «ассамблеи», где спиртное подавалось в довольно приличных количествах. С другой — подданные, злоупотреблявшие спиртными напитками, при нём подвергались довольно суровому наказанию: им на грудь вешали медаль «За пьянство» весом до 12 килограммов.
Как «лечили» пьяниц
В средневековых травниках встречается множество рецептов от пьянства. Например, рекомендации добавлять в спиртное порошок из толченых клопов, слизь жаб и лягушек, конский навоз и даже трупных червей.
Относительно близким к медицине можно считать такой метод. На больного алкоголизмом напускали пчел, которые его вовсю жалили, а потом подносили стопку. Это вызывало подобие анафилактического шока, и человек уже боялся пить, чтобы не умереть.
Если к представителям высших слоёв общества ещё относились снисходительно (например, во время застолий к перебравшим спиртного приставлялись специальные люди, выводившие их «проветриться» и облегчить желудок), то для простых крестьян или ремесленников возлияния могли закончиться плачевно — в лучшем случае насильственным «лечением», а в худшем — плетями, тюрьмой, а то и смертью.
Кириллица: последние новости
Мог ли быть расстрел царской семьи ритуальным убийством Как изменились русские за 100 лет Чем судьба отличается от воли Божьей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала191
Европейцы серьезно занервничали22
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО221
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»249
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны221
Новости партнеров
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение