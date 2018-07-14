Выступление Терезы Мэй и Дональда Трампа а пресс-конференции

Никакие другие две страны не делают совместно больше, чем наши для того, чтобы наши народы находились в безопасности и процветали.

И мы хотим еще больше углубить наше сотрудничество для того, чтобы справиться с общими для нас вызовами, с которыми мы сталкиваемся сейчас и с которыми мы столкнемся в ближайшие годы.

Сегодня утром президент Трамп и я посетили Академию Сэндхерст (Sandhurst), где мы наблюдали за совместной работой британских и американских сил специального назначения — это лишь один пример того, что сегодня является самым широким, глубоким и самым современным сотрудничеством в мире между двумя станами.

Идет ли речь о наших пилотах, сдерживающих применение химического оружия в Сирии или наносящих поражение Исламскому государству (запрещенная в РФ организация), о наших солдатах на передовой линии нашего присутствия в Восточной Европе, о наших военно-морских силах в Тихом океане, обеспечивающих режим санкций в отношении Северной Кореи или о нашем не имеющем аналогов партнерстве в области предоставления разведывательных данных для предотвращения атак, — наше сотрудничество в области безопасности сохраняет жизни здесь, в Британии, в Америке, а также по всему миру. Это партнерство будет расширяться, поскольку наши армии интегрируются в беспрецедентном масштабе, а Соединенное Королевство намерено потратить 24 миллиарда фунтов стерлингов на закупку американского оборудования и его обслуживание в течение следующего десятилетия.

Сегодня мы также обсудили вопрос о том, как мы можем углубить нашу совместную работу в ответ на зловредную государственную активность, терроризм и серьезные преступления.

В частности, что касается России, то я поблагодарила президента Трампа за его поддержку в ответ на ужасающее применение нервно-паралитического отравляющего вещества в Солсбери, после чего мы выслали из страны 60 российских сотрудников разведки.

И я приветствую его встречу с президентом Путиным в Хельсинки в понедельник.

Мы согласились с тем, что с Россией нужно иметь дело с позиции силы и единства — мы должны продолжать сдерживать любые попытки ослабить наши демократии, а также противодействовать им.

Что касается нашего экономического сотрудничества, то наши взаимные инвестиции уже превышают 1 триллион долларов, но мы хотим двигаться дальше. Соединенное Королевство выходит из Европейского Союза , и поэтому сегодня мы договорились о том, что будем продолжать реализовывать амбициозное соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.

Достигнутое на прошлой неделе в резиденции Чекерс соглашение предоставляют платформу для Дональда и для меня в том, что касается заключения амбициозной сделки, которая будет работать на благо обоих наших государств во всех областях экономики.

Эта сделка позволит Соединенному Королевству проводить независимую торговую политику, сокращать тарифы, предоставлять финансовые услуги на уровне золотого стандарта, и, кроме того — поскольку наши страны являются наиболее передовыми экономиками — мы сможем воспользоваться возможностями в области новых технологий.

Все это еще больше укрепит наше экономическое сотрудничество, позволит создать новые рабочие места для наших людей, для будущих поколений.

Отношения между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами определяются еще и той ролью, которую мы играем на мировой арене.

Это означает, что, делая это, мы выносим жесткие оценки и иногда готовы к тому, чтобы сказать такие вещи, которые другие, возможно, не готовы услышать.

С самого начала президент Трамп ясно дал понять, как он видит те вызовы, с которыми мы сталкиваемся.

И по многим вопросам мы соглашаемся.

Так, например, мы вынуждены иметь дело с давно существующей ядерной опасностью со стороны КНДР, однако соглашение, достигнутое в Сингапуре , открыло перспективы для денуклеаризации, и Соединенное Королевство гордится тем, что оно предоставляет для этого свои компетенции.

Кроме того, можно сказать о дестабилизирующем влиянии Ирана на Ближнем Востоке, и сегодня мы обсудили вопрос о том, что еще мы можем сделать для вытеснения Ирана из Йемена , а также для сокращения страдания народа и решения проблем гуманитарного характера.

Следует также сказать о том, что союзникам по НАТО следует увеличить свои расходы на оборону и свои возможности в этой области, и мы уже увидели значительное увеличение на вчерашнем саммите. Это включает в себя и Афганистан , и на этой неделе я объявлю о направлении в эту страну еще 440 британских солдат — это наше обязательство относительно той единственной операции, которая была основана на применении Статьи 5 НАТО и была предпринята для поддержки Соединенных Штатов.

И, наконец, позвольте мне сказать о масштабных трансатлантических отношениях. Наша ответственность состоит в том, чтобы обеспечить и дальше существование трансатлантического единства. Поскольку оно является фундаментальной основой для защиты и проекции наших интересов и ценностей на долгие годы.

В его основании находится лидерство Соединенных Штатов, его бьющимся сердцем остаются наши демократические ценности и наша приверженность справедливости.

Это те ценности, которые мы в Соединенном Королевстве всегда будем заботливо хранить, и я знаю, что то же самое будут делать Соединенные Штаты.

Именно сила наших ценностей, а также те общие интересы, которые они создают, мы видим на всех уровнях наших обществ в Северной Америке и в Европе.

И поэтому я уверена в том, что этот трансатлантический альянс продолжит оставаться основой нашей общей безопасности и процветания на долгие годы.

Дональд Трамп: Для меня большая честь быт вместе с вами в этом замечательном месте тот момент, когда мы приветствуем наши специальные отношения. Я благодарю вас за ваше любезное гостеприимство. Вчера был замечательный и незабываемый вечер во дворце Бленем (Blenheim Palace), и мы долго будем о нем вспоминать.

Сегодня мы продолжим наши беседы, которые проходят быстро и хорошо. Наши связи являются уникальными.

Отношения между нашими двумя странами являются необходимыми для свободы, справедливости и мира. Традиции свободы, суверенитета и истинного верховенства закона были нашим общим даром, преподнесенном миру, и мы всегда должны оставаться едиными в их защите и обновлении. Премьер-министр Мэй и я только что вернулись с действительно продуктивного саммита НАТО. Мой приоритет состоял в том, чтобы заставить страны НАТО вносить свою полную и справедливую долю, и премьер-министр поддерживала меня в этом отношении.

Я благодарен премьер-министру за вклад Соединенного Королевства в нашу совместную оборону. Соединенное Королевство — одно из немногих государств, которое выполняет условия по минимальным расходам на НАТО относительно ВВП. Мы получили важные заверения от других членов о том, что они более быстрыми темпами увеличат свои расходы.

Мы обсудили целый ряд общих приоритетов, в том числе предотвращение распространения ядерного оружия. Премьер-министр и я также обсудили Иран и согласились с тем, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Мы должны остановить терроризм, а также заставить сегодня некоторые страны прекратить финансирование терроризма. Я поддержал стремление премьер-министра поддерживать давление на этот режим, но она и не нуждалась в подобной поддержке — она также оказывает мне поддержку.

Мы тесно координируем свои действия. Кроме того, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты усиливают координацию между нашими вооруженными силами. Мы сегодня наблюдали за действиями сил специального назначения, и талант этих молодых, смелых, сильных людей просто невероятный.