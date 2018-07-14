Заседание Священного Синода пройдет в Екатеринбурге

Повестка дня Синода по традиции заранее не обнародуется, обсуждение проходит в закрытом формате.

Заседание Синода будет посвящено 100-летию годовщины убийства семьи последнего русского императора.

Согласно уставу Русской Православной Церкви , высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью между Архиерейскими соборами (проходящими, как правило, раз в несколько лет). В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения церковной и общественной жизни и через патриарха представляет собору отчет о своей деятельности. Заседания Синода созываются Патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год.

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