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Заседание Священного Синода пройдет в Екатеринбурге
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Заседание Священного Синода пройдет в Екатеринбурге 

Православие и мир 32 минуты назад
Повестка дня Синода по традиции заранее не обнародуется, обсуждение проходит в закрытом формате.
Заседание Синода будет посвящено 100-летию годовщины убийства семьи последнего русского императора.
Согласно уставу Русской Православной Церкви, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью между Архиерейскими соборами (проходящими, как правило, раз в несколько лет). В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения церковной и общественной жизни и через патриарха представляет собору отчет о своей деятельности. Заседания Синода созываются Патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год.
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