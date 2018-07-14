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Юрий Русанов может уйти из СУ СК по Башкортостану в другой регион
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Юрий Русанов может уйти из СУ СК по Башкортостану в другой регион 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Башкирии появились слухи о том, что и.о руководителя Следственного управления Следственного комитета по республике Юрий Русанов может покинуть свой пост и переехать на работу в другой регион. Работающий в СУ СК по Башкортостану ноября 2016 года, Юрий Русанов был назначен исполняющим обязанности руководителя летом 2017 года. Со ссылкой на собственные источники местные СМИ сообщают о том, что Юрия Русанова могут назначить на должность заместителя руководителя СУ СК Якутии или одного из субъектов в Центральной России. Вместо него в Башкирию якобы пришлют человека из Оренбургской области или Северного Кавказа. Конкретные персоналии не указываются. Кадровые перестановки в силовых ведомствах республики (в мае был назначен новый начальник УФСБ по Республике Башкортостан Юрий Серышев — прим. ред.) связывают с предстоящей антикоррупционной чисткой в регионе.
Комментарий: у нас все на месте
«У нас в управлении нет никакой информации о кадровых перестановках. У нас все на месте», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Республике Башкортостан Евгений Каневский.
Фото: sledcom.ru
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