В Челябинске небо заполнится воздушными змеями

Челябинске в это воскресенье, 15 июля, на площадке перед ТРК «Фокус» состоится фестиваль воздушных змеев «Летать легко». Челябинцы которые принесут самодельные летательные аппараты, смогут стать участниками. Жюри будет оценивать их творчество, техничность и красоту змеев.

«Принять участие в Чемпионате воздушных змеев смогут все желающие. Представлено будет несколько номинаций, в которых будут выбирать как красоту и художественность в оформлении, так и технические особенности», — рассказали организаторы фестиваля.

Кроме того, на фестивале будет проходить мастер-класс по изготовлению воздушных змеев, а также приготовлена концертная программа.