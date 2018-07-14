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В Челябинске небо заполнится воздушными змеями
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В Челябинске небо заполнится воздушными змеями 

Уральский меридиан 43 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинске в это воскресенье, 15 июля, на площадке перед ТРК «Фокус» состоится фестиваль воздушных змеев «Летать легко». Челябинцы которые принесут самодельные летательные аппараты, смогут стать участниками. Жюри будет оценивать их творчество, техничность и красоту змеев.
«Принять участие в Чемпионате воздушных змеев смогут все желающие. Представлено будет несколько номинаций, в которых будут выбирать как красоту и художественность в оформлении, так и технические особенности», — рассказали организаторы фестиваля.
Кроме того, на фестивале будет проходить мастер-класс по изготовлению воздушных змеев, а также приготовлена концертная программа.
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