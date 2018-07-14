Ещё
«Это обычная практика»: в мэрии рассказали про участие чиновников в полумарафоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это обычная практика»: в мэрии рассказали про участие чиновников в полумарафоне 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Участие в полумарафоне — дело добровольное
Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко прокомментировал информацию об участии госслужащих и чиновников городской администрации в полумарафоне «Золотое кольцо».
— Участие в спортивных мероприятиях — это обычная практика, — сказал Алексей Аксютенко. — Никто насильно заставлять работников мэрии участвовать в полумарафоне не будет. Это было просто предложение. Если кто-то захочет пробежаться, то он сам выберет себе подходящую дистанцию.
Ранее появилась информация, что мэр Ярославля Владимир Слепцов подписал постановление, где было сказано, что сотрудники городской администрации должны принять участие в полумарафоне «Золотое кольцо», который состоится в сентябре. Говорилось, что для подготовки к выходу на дистанцию им даже наймут профессионального тренера.
76.ru: последние новости
Известного ярославского врача-анестезиолога избили до реанимации Мама-гангстер: история женщины, решившейся на ограбление банка Ярославских фотографов назвали самыми дешёвыми в стране
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала187
Европейцы серьезно занервничали21
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО219
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»245
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны221
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение