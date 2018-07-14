«Это обычная практика»: в мэрии рассказали про участие чиновников в полумарафоне

Участие в полумарафоне — дело добровольное

Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко прокомментировал информацию об участии госслужащих и чиновников городской администрации в полумарафоне «Золотое кольцо».

— Участие в спортивных мероприятиях — это обычная практика, — сказал Алексей Аксютенко. — Никто насильно заставлять работников мэрии участвовать в полумарафоне не будет. Это было просто предложение. Если кто-то захочет пробежаться, то он сам выберет себе подходящую дистанцию.