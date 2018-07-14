Франция принимает новый антитеррористический план

Париж, 14 июля / Синьхуа / — Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 13 июля объявил о новом антитеррористическом плане страны, призванном повысить эффективность в борьбе с этой угрозой. Об этом в тот же день сообщила канцелярия главы правительства.

Чтобы лучше прогнозировать направление деятельности террористов, объяснил Филипп, Франция намерена создать специальную группу, которая займется изучением материалов дел террористов и особенностей их поведения во время теракта. Также будет создана Национальная антитеррористическая прокуратура, в задачи которой будет входить расследование терактов, будет назначен специальный судья, будут повышены размеры компенсаций для семей жертв терактов и сокращены сроки их выплаты.

Новую структуру также создают для слежения и наблюдения за освобожденными из тюрем террористами и сторонниками радикальных идей. Эдуар Филипп напомнил, что в конце следующего года на свободу выйдут 450 осужденных за терроризм и экстремизм заключенных, часть из которых может вернуться к прежней деятельности.

Французский премьер также пообещал посодействовать продвижению сотрудничества разных стран Европы в борьбе с терроризмом.

На сегодня ситуации в этой сфере во Франции по-прежнему напряженная. С начала 2017 года силовики предотвратили 25 терактов. —0—