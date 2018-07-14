«Судить будут по вьетнамским законам»: убийство уральца во Вьетнаме расследуют сразу в двух странах

Напомним, о гибели уральского туриста мы писали прошлым летом. 24 июля Сергей Чебан попал в больницу Нячанга с множественными переломами после драки в местном баре. Сутки он находился в коме, а утром 25 июля скончался. Жена бизнесмена Елена рассказала корреспонденту E1.RU, что она с мужем и полуторагодовалым ребёнком отдыхала в пятизвёздочном отеле Diamond Bay Condotel Resort & Spa. Как-то ночью Сергей пошел гулять и, как позже выяснила супруга, познакомился с русской девушкой по имени Алиса и попросил её показать город и клубы, где можно «хорошо отдохнуть». Алиса довезла нового знакомого на мотоцикле до бара «Руф Топ Бар» и уехала. По версии родственников, в баре на Сергея толпой набросились вьетнамцы и избили его.

Изначально друзья и близкие Чебана уверяли, что местная полиция арестовала двух вьетнамцев, но и тут же отпустила их за неимением доказательств. Якобы вьетнамские силовики решили выдать убийство россиянина за суицид. Но, по последней информации, правоохранительные органы азиатской республики все же дали ход полноценному расследованию. Об этом нам рассказал один из источников в силовых структурах.

— На какой стадии сейчас находится следствие?

— Возбудили два уголовных дела. Одно во Вьетнаме , другое здесь, у нас. Поскольку Сергей — гражданин России и в отношении него было совершено преступление, мы не могли оставить это безнаказанным.

— Удалось чего-то добиться за эти несколько месяцев?

— Проблема в том, что Россия не сильно с Вьетнамом взаимодействует в этой сфере, но их структуры все равно должны будут предоставить нам информацию. Занимается расследованием региональный Следственный комитет . Он дает поручения в МВД, которое их выполняет. Основная нагрузка ляжет на Интерпол , чтобы вести переговоры с вьетнамской стороной. Пока нам не сильно разглашают подробности следствия.

— Сначала говорили, что вьетнамские силовики отпустили тех, кто убил Сергея.

— Не слышал, чтобы дело волокитили. Во всяком случае, по линии российских правоохранительных органов дело возбудили очень быстро.

— Получается, что расследование сейчас в большей степени зависит от вьетнамских органов?

— Судить подозреваемых будут по месту преступления. То есть все будет по законам Вьетнама, ведь они его граждане. Об экстрадиции в Россию речи не идет. Вьетнамская сторона проведет расследование, опираясь на показания свидетелей и видеонаблюдение, которое там было. Если все вовремя было проверено и изъяты вещдоки, то должны были уже довести до суда. Я очень надеюсь, что и мы до сути докопаемся. Возможно, даже командировку оформлять придется, сотрудников во Вьетнам отправлять. Но повторюсь, взаимодействие не сильно налажено. Могут быть трудности, плюс языковой барьер. Придется привлекать переводчиков, которые работают на наши правоохранительные структуры.

— Прошел почти год с момента гибели Сергея Чебана. Как долго еще будет тянуться расследование?

— По времени это точно не месяц и не два. Уверен, это будет долгоиграющее дело.

Тело Сергея Чебана было доставлено на Урал через десять дней после трагического происшествия в баре. Бизнесмена похоронили на Северном кладбище Екатеринбурга. Официальных комментариев Следственный комитет и полиция не дают.