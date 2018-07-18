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В Кузбассе отменили аукцион на право разработки угольного месторождения
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В Кузбассе отменили аукцион на право разработки угольного месторождения 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Участок площадью более семи квадратных километров, который был выставлен на торги в середине июня, расположен на территории Топкинского и Промышленновского муниципальных районов. Прогнозные запасы угля технологических марок Т и ТС оцениваются в 60 миллионов тонн. Лицензию собирались выдать на 25 лет при стартовой цене в десять с лишним миллионов рублей.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, лицензию выставили на аукцион без согласия областных властей, которым «пришлось вмешаться».
— Мы принципиально против выдачи лицензии на этот участок: в крупном сельскохозяйственном районе должно развиваться аграрное производство, — пояснил Цивилев.
К слову, программа развития угледобывающего региона на ближайшие два года предусматривает рост объема продукции АПК на 5,7 процента с созданием 498 новых высокопроизводительных рабочих мест при вложении в отрасль 7,6 миллиарда рублей инвестиций. Соответственно, перевод ценных плодородных земель в категорию промышленных реализации этой задачи не поможет.
Отмене аукциона предшествовало обращение кузбасского руководства в минприроды РФ и к полпреду президента России в Сибирском федеральном округе с просьбой о содействии. В письме сообщалось, что добыча угля на указанном участке окажет негативное воздействие на плодородие почв, нарушит экологию, затронет интересы жителей прилегающих населенных пунктов Промышленновского района — поселков Плотниково, Нагорный, Соревнование и Восход, села Лебеди, а также деревень Пор-Искитим и Корбелкино.
Надо сказать, торги на распределение участков с запасами угля в Кузбассе начали отменять еще в конце прошлого года. Соответствующее решение Сибнедра, в частности, вынесли в отношении шести участков — Белкинского в Промышленновском районе, Карачиякского 2, Верхнетешского и Шахты Ильинской 1 в Новокузнецком районе, Октябринского 2 в Киселевске и Шахтоуправления Анжерского на территории Анжеро-Судженского городского округа и Яйского района.
В большинстве случаев торги не состоялись из-за отзыва представителей администрации Кемеровской области из состава аукционной комиссии. Перед этим прежнее руководство Кузбасса также обращалось к полпреду президента РФ с просьбой о сокращении количества лицензий, выдаваемых угольщикам. Это произошло на фоне участившихся массовых протестов жителей деревень и поселков юга Кемеровской области, окруженных разрезами.
Сегодня областные власти настаивают на том, чтобы при выдаче новых лицензий на освоение запасов полезных ископаемых строго соблюдалось требование создания тысячеметровой санитарно-защитной зоны. И само лицензирование должно строиться по принципу двух «ключей», один из которых будет находиться у Федерального агентства по недропользованию, а второй — у субъекта РФ. Таким образом удастся соблюсти интересы региона.
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