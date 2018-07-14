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Глеб Никитин: «Нижегородцы провели на „Иннопроме-2018“ более 350 переговоров»
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Глеб Никитин: «Нижегородцы провели на „Иннопроме-2018“ более 350 переговоров» 

Нижегородская правда 47 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото предоставлено Пресс-службой губернатора и  правительства Нижегородской областиГлеб Никитин: «Нижегородцы провели на „Иннопроме-2018“ более 350 переговоров»
Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что на форуме «Иннопром-2018» в Екатеринбурге представители Нижегородской области провели более 350 переговоров. «В форуме приняли участие более 40 региональных компаний», — подчеркнул глава региона. «Наша делегация была одной из наиболее представительных. Результаты форума подтвердили серьезный потенциал таких площадок для развития партнерских и кооперационных связей. Встречи проводились как с российскими, так и иностранными участниками форума. Например, ряд нижегородский компаний (АО „НИПОМ“, ООО „УЗОЛА“, ГК „Провенто“) договорились с руководством компании Siemens о налаживании кооперационных связей и даже планируют визит в Германию. Таких примеров немало», — добавил Глеб Никитин.
Напомним, форум «Иннопром-2108» прошел в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. На мероприятии глава Нижегородской области Глеб Никитин представил модель управляемого силой мысли нейромобиля Дмитрию Козаку. Нейромобиль — инновационная разработка Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. «Всего Нижегородская область представила на „Иннопроме“ около 20 инновационных импортозамещающих разработок, — сообщил Глеб Никитин. — Это нейромобиль, компактные супер-ЭВМ, не имеющие аналогов в России и входящие в десятку самых быстродействующих в мире, и многое другое».
По словам Глеба Никитина, среди наиболее перспективных нижегородских импортозамещающих разработок — первая система ЧПУ на отечественной элементной базе с защитой от несанкционированного доступа.
«До сих пор в этой области наша страна полностью зависела от импорта, а внедрение импортозамещающего продукта на отечественной компонентной базе для металлообрабатывающих станков позволит обеспечить нашупромышленную безопасность», — подчеркнул глава региона.
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