Сильные, потому что устойчивые

Экономику России стоит признать сильнейшей среди развивающихся стран.

При этом российская экономика оказалась в рейтинге на первом месте, обогнав Китай . Сильнейшая — слово бессмысленное, если не вводить определенных критериев: по выпуску, технологиям, финансовой стабильности, по благосостоянию и так далее. По финансовой устойчивости у Китая огромное окно уязвимости. Там здоровенный корпоративный долг. Давно не видел цифр, но в начале года у них было 300 процентов ВВП. И это означает, что, в общем, бомба может взорваться при любом сильном изменении в мировой конъюнктуре. Качнулся мировой спрос — качнулся приток инвестиций. И у них пойдут невозвраты со всеми интересными последствиями для экономики.

У нас, честно говоря, полустагнационная ситуация. Мы на полтора процента ВВП в этом году выходим. Поэтому по производству нас ни в коем разе назвать лидерами нельзя. Зато у нас малая закредитованность. Мы все эти годы проводили совершенно неудовлетворительную стратегию стабилизации, когда нужно нужно было заниматься развитием. Опять же, мы резервами обложены очень сильно. На опасные рубежи мы не выходим. Поэтому с точки зрения устойчивости мы можем быть сильными.

Готова ли страна к возможному кризису? Боюсь, что нет. В лучшем случае, мы готовы к кризису масштаба доткомов. Если американцам удастся пройти по тонкому канату между намечающимся перегревом и рецессией, аккуратно повысить ставки, убрав избыточные деньги с рынков, при этом не допустив переохлаждения экономики, то, возможно, произойдут коррекции явно пузырящихся финансовых рынков, например, новых технологий. Мир это почувствует в ограниченной степени через отток инвестиций с развивающихся рынков в развитые.

Россия приблизилась к топ-10 экономик мира по объему ВВП. Это, как я понимаю, по курсу. По паритету покупательной способности, мы, если не ошибаюсь, где-то примерно в районе 5-6 места болтаемся. Наши вечные конкуренты — Германия . Российская экономика по паритету покупательной способности размером с немецкую.

Проблема нашей экономики в том, что у нас очень много неторгуемых товаров. В основном экспортируем сырьевые товары, оружие, энергетическое машиностроение, услуги некоторые высокотехнологичные. Вот, собственно, наш экспорт. Это в общем-то не огромный объем. Поэтому разумнее сравнивать по паритету покупательной способности, когда сравнивается все на все, экономика с экономикой. Но сравнивается аналитически.

История про курс — это история про динамику курса. Девальвировался рубль — мы куда-то улетели вниз. Рубль укрепился — мы летим вверх.