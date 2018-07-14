Уфимский общественник, отправившийся в велотурне по 16 странам, едет в Пакистан

Отправившийся из Уфы утром 12 июня в турне по 16 странам Антон Сазонов поехал от таджикского Ташкургана в Пакистан . Об этом он сообщил в своем блоге.

Путешественник добрался на велосипеде через Ишлы, Стерлитамак Кумертау до Оренбурга , где пересел на поезд до Туркестана Казахстане . После общественник задержался на два дня в Ташкенте и поехал в Душанбе. Далее Антон Сазонов проехал через несколько городов Таджикистана : Нурек, Хулбук, Куляб, Рушан. Потом он 3 дня провел в Хороге , этот город находится на границе с Афганистаном . После через Хосгорох, Козидех, Наматгут, Птуп, Мургаб и Ташкурган он направился в Пакистан. В планах путешественника через Памирский тракт добраться до Китая

В рамках велотурне Антон Сазонов уже навестил школу в Хороге. Он рассказал детям о российских школах и передал им открытки, которые подписали школьники из Башкирии

— Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 7 июня. Нет осенних и весенних каникул, зато зимние целый месяц. Отличительной особенностью именно этой школы является наличие уроков шахмат. Они встроены в учебный процесс, могут быть и вторым, и третьим уроком, т.е. находятся в основной сетке расписания, — поделился впечатлениями общественник.

Напомним, Антон Сазонов отправился из Уфы 12 июня в велотурне. Общая протяженность маршрута через 16 стран, предположительно, составит не менее 15 тысяч км. При этом по времени это будет 6,5 месяцев. Свою экспедицию он назвал «Дети мира». Антон повезет послания учеников и учителей уфимских школ своим коллегам в других странах. По итогам каждого этапа экспедиции будут организованны фотовыставки, классные часы и круглые столы.

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