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На реке Латрык обнаружили «непонятные синие выделения»
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На реке Латрык обнаружили «непонятные синие выделения» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Вчера вечером появилась информация о том, что в реке Латрык, которая протекает в Саратовской области через Саратовский и Лысогорский районы, обнаружили синие пятна непонятного происхождения.
"Что случилось с рекой Латрык? Вода у берега покрыта непонятными синими выделениями", — написала в одном из саратовских пабликов в социальной сети ВКонтакте саратовчанка Елена. Она также уточнила, что «выделения» видны по всей реке, а не только у берега.
Пятна, которые заметила жительница области, напоминают плесень или отходы. Однако, в комментариях к записи саратовцы уверяют, что таким образом река цветет. Хотя некоторые считают, что это могут быть и стоки канализации.
"Зацвела вода. Это сине-зелёные водоросли. По-научному цианобактерии. Очень опасные. Желательно убрать, иначе погибнет рыба. Воду набирать из водоёма не рекомендую. Лет 25 назад мужик был у нас на Пчёлке (Дальний Затон). Каждый год он косой выкашивал все водоросли на бывшей пристани, пляже, и вообще в районе километра. Я спрашивал — зачем? Чтобы рыба дышала. Сейчас цветёт вода, тем более появляются такие водоросли. Постарайтесь не просто сфотографировать, а ещё собрать и выкинуть", — прокомментировал запись житель города Евгений.
Данный вид водорослей активизируется в жаркую погоду. «В наших широтах такие водоросли активизируются в жаркое лето. Опасна даже вода с пруда, её нельзя ни в каком виде употреблять. Я в шоке, что на Латрыке такое случилось», — пишет саратовец.
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