В Баку появились ядовитые змеи

Баку на Приморском бульваре появились змеи, сообщает «МИР 24».

Очевидцам удалось снять рептилию на главной прогулочной площадке города.

Раньше на бульваре иногда замечали безобидных водяных змей, но никак не ядовитых. И такого размера, как пресмыкающееся на видео, здесь еще никто не видел. Службу охраны и других работников парка попросили быть внимательнее.

А очевидцев из числа посетителей попросили сразу же обращаться в управление Приморского национального парка.

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