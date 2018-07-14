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В Баку появились ядовитые змеи
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В Баку появились ядовитые змеи 

Мир24 1 час назад
В Баку на Приморском бульваре появились змеи, сообщает «МИР 24».
Очевидцам удалось снять рептилию на главной прогулочной площадке города.
Раньше на бульваре иногда замечали безобидных водяных змей, но никак не ядовитых. И такого размера, как пресмыкающееся на видео, здесь еще никто не видел. Службу охраны и других работников парка попросили быть внимательнее.
А очевидцев из числа посетителей попросили сразу же обращаться в управление Приморского национального парка.
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