Саратовцы жалуются на заваленный мусором памятник воинам-водителям

Сегодня утром в саратовских социальных сетях появился пост о том, что местность около памятника воинам-водителям терпит экологическое бедствие.

Каждый год туда свозят горы мусора, остановить складирование отходов не получается. Как пишет автор записи, по остаткам документов легко можно определить хозяев мусорных куч. Даже обращения в компетентные органы решению ситуации никак не помогли.

"Уникальная по своей красоте природная местность, расположенная за памятником воинам-водителям терпит экологическое бедствие. Ежегодно туда привозят и вываливают горы мусора. Месяц назад я попытался остановить эту вакханалию. Мне с лёгкостью удалось, по остаткам документов, определить хозяев мусорных куч. Я три дня добивался чтобы на место приехала полиция и приняла установленные законом меры воздействия. К сожалению, наша власть за много лет научилась только поднимать налоги и обирать пенсионеров. Но как-то защитить наше конституционное право на безопасную среду обитания пока не представляется возможным. Протокол на месте составлен но никакие меры не приняты и за месяц горы мусора выросли ещё больше. Эта территория могла бы стать достопримечательностью нашего города и местом паломничества свадебных фотографов и просто романтичных парочек. Но пока всё как-то так", — пишет автор, который предпочел остаться неизвестным.

В комментариях к записи саратовцы отметили, что в таких вопросах нужна сплоченность, потому что один в поле — не воин, а также предложили автору съездить в поселок Увек и посмотреть на деле, что после фотосессий оставляют влюбленные парочки и семьи.