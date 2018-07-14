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Депутат Госдумы от Кировский области сбежал из России под страхом тюрьмы
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Депутат Госдумы от Кировский области сбежал из России под страхом тюрьмы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В начале недели СМИ сообщили, что депутат Госдумы Вадим Белоусов, который представляет в российском парламенте Кировскую область, сбежал из России под предлогом лечения. Сообщалось, что паковать чемоданы народному избраннику от «Справедливой России» пришлось из-за дела, возбужденного в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывшего главу региона и Белоусова когда-то связывали общие бизнес-проекты. Слухмейкеры сообщали, что депутат под предлогом лечения уехал сначала в одну из европейских стран, а затем — в Израиль, откуда возвращаться уже не собирается. По их оценкам, Белоусов вполне может позволить себе жизнь за границей — только в прошлом году его жена заработала 266 млн рублей.
Комментарий: уехал на лечение
В кировском региональном отделении «Справедливой России» отрицают бегство депутата.
«Белоусов уехал на лечение», — пояснили в пресс-службе.
Фото: vk.com/sr_43
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