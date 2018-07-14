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Без пощады к врагу: реактивная установка «Катюша» за 60 секунд
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Без пощады к врагу: реактивная установка «Катюша» за 60 секунд 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Телеканал «Звезда» рассказывает о легендарных гвардейских реактивных минометах БМ-13 «Катюша», которые по праву считаются одним из символов победы в Великой Отечественной войне.
Гвардейские реактивные минометы БМ-13, которые на фронте прозвали «Катюшами», были приняты на вооружение РККА за день до начала Великой Отечественной войны. Первое боевое применение «Катюш» состоялось на второй месяц ВОВ.
14 июля 1941 года батарея из семи экспериментальных еще установок под командованием капитана Ивана Флерова нанесла удар реактивными снарядами по скоплениям фашистов на базарной площади Рудни, а через два дня буквально стерла с лица земли железнодорожную станцию Орша, не дав попасть в руки захватчиков советским эшелонам с горючим. Некоторые немцы, выжившие под этим обстрелом, сошли с ума от ужаса.
Интересные факты:
— БМ-13 «Катюша» стала первой в СССР реактивной системой залпового огня;
— снаряды М-8 калибра 82 мм, применявшиеся на «Катюшах» были аналогичны авиационным реактивным снарядам РС-82, которыми были вооружены штурмовики Ил-2;
— вой от летевших снарядов «Катюш» деморализовал фашистских захватчиков;
— при одинаковом калибре с артиллерийскими боеприпасами, осколочное действие реактивных снарядов было мощнее почти в два раза;
— после окончания Великой Отечественной войны установки БМ-13 применялись в Корейской войне на стороне коммунистического Севера;
— точное происхождение названия «Катюша» неизвестно до сих пор.
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