Богдан Сташинский: почему ликвидатор Степана Бандеры сбежал на Запад

После окончания войны с нацистской Германией на некоторых территориях СССР продолжало оставаться мощное бандитское подполье. Наиболее масштабным оно было на Западной Украине: тамошние националисты боролись против советской власти с оружием в руках под руководством жившего за рубежом Степана Бандеры . Ликвидировать последнего было поручено простому студенту Львовского университета Богдану Сташинскому.

Безбилетный пассажир

Богдан родился в ноябре 1931 года в селе Борщовичи Львовской области. В его семье советскую власть не любили. Впрочем, работавшая в колхозе мать и занимавшийся плотницким делом отец выступать против партийной политики не решались.

Другое дело сестры Сташинского. С приходом на Украину немцев они начали сотрудничать с оккупантами, а после разгрома немецко-фашистских войск помогали бандитскому подполью, подкармливая бандеровцев в их схронах.

Богдан, однако, националистических взглядов своих родственников и тем более сестер не разделял. Его желанием было окончить школу, получить высшее образование. В 1948 году он выдерживает экзамены и поступает в Львовский пединститут, где изучает математику.

К тому времени советские спецслужбы достигли значительных успехов в разгроме бандеровского подполья. При этом к работе ими активно привлекались выходцы из националистически настроенных семей, которые не хотели следовать за своими родственниками. Одним из таких людей и стал Богдан Сташинский.

Попал молодой человек в поле зрения чекистов совершенно случайно. Дело в том, что студент педагогического никогда не платил за проезд в общественном транспорте. Точно неизвестно, было ли это делом принципа или у Сташинского просто не хватало денег. Но в один прекрасный день он «докатался»: милиция задержала наглеца за безбилетный проезд в поезде. Вскоре, наведя о задержанном справки, правоохранительные органы отправили его к сотруднику Министерства госбезопасности. Тот предложил 19-летнему парню сотрудничество.

По мнению некоторых историков, Сташинского запугивали: угрожали ссылкой его родных в Сибирь, если он не даст своего согласия. В то же время известно, что некоторые выходцы из среды украинских националистов не разделяли господствующих в своем окружении убеждений и сами предлагали свои услуги определенным службам в их борьбе с бандеровцами. Вполне возможно, что одним из таких ренегатов был и студент Львовского педагогического.

Ликвидатор

С первым своим заданием ­— внедриться в одну из групп бандподполья — Сташинский справился на отлично. Националисты по его наводке были уничтожены. В спецслужбах по достоинству оценили шпионские навыки молодого человека и отправили его на спецподготовку. Для Сташинского у чекистов была припасена особая миссия — ликвидация лидера украинских националистов Степана Бандеры, который скрывался в Западной Германии. В СССР его еще в 1949 году заочно приговорили к смертной казни, признав виновным в насилии и массовых расправах над мирным населением.

Готовиться к ответственному заданию Сташинский начал в 1952 году. Он изучал польский и немецкий языки, основы разведдела. «Час X» для «ликвидатора» настал 15 октября 1959 года.

Он дождался Бандеру в подъезде его дома в Мюнхене, а когда тот приблизился, достал пистолет, спрятанный в газетный сверток, и пустил ему в лицо пулю с ядом. Как показала экспертиза, причиной смерти лидера украинских националистов стало отравление цианистым калием.

Краснознаменный сотрудник

Обратно в СССР Сташинский возвращается овеянный славой. В Москве ему устраивают шикарный банкет и награждают орденом Красного Знамени. Ликвидатору казалось, что настал его звездный час. Позитивный настрой Сташинского подогревало командование, которое обещало ему безоблачную карьеру. Следующее задание, уверяли его, будет в США или Великобритании

И все бы хорошо, если не одно но: любовь. Сташинский во время своего пребывания в Восточной Германии влюбился в немку Ингу Поль. Руководство такой выбор не одобрило и всячески отговаривало своего агента. Дошло до того, что ему предлагали деньги взамен отречения от своих чувств. Сташинский был потрясен, но от своей любви не отказался.

В конце концов ему позволили привезти невесту в Москву. В советской столице, ставшие в 1960 году мужем и женой, Богдан и Инга жили в однушке.

Инга была расстроена и поражена, когда узнала о роде занятий своего мужа. Она постоянно уговаривала его бежать на Запад. Богдан не решался. Вскоре супруга забеременела, но начальство Сташинского настояло на аборте. Он разрывался между служебным долгом и любимой женщиной.

Направление — Запад

Чувства к Инге все-таки победили. Будучи в Восточном Берлине, парочка 11 августа 1961 года сбежала на Запад. На следующий день руководство ГДР начало строить Берлинскую стену, разделяющую капиталистическую и социалистическую системы.

При этом Сташинский отдавал себе отчет, что западные спецслужбы ведут расследование убийства Бандеры, и что ему наверняка придется понести наказание за содеянное. Но понадеявшись на снисхождение, он самолично сдался и в итоге действительно получил не очень суровый приговор — лишь четыре года тюрьмы.

По одной из версий, после освобождения он сделал пластическую операцию, оформил новый паспорт и уехал жить в Южно-Африканскую Республику . По другой — Сташинский отправился в США, где проживает до сих пор.

На малой родине ликвидатора до сих пор поминают недобрым словом. Сестры его прокляли, а мать с отцом, узнав о службе сына в советской разведке, замкнулись в себе. Как сложилась судьба самого Сташинского на Западе неизвестно. Во всяком случае сведения о его смерти не поступали, а раз так, то в свои 86 он, скорее всего, жив.