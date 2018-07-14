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Жители Бишкека спасаются от жары на водоемах
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Жители Бишкека спасаются от жары на водоемах 

Мир24 1 час назад
Аномальная жара установилась в Кыргызстане. Столбики термометров в столице Бишкеке показывают плюс 40 и выше. Жителей тянет к воде. Однако купание в водоемах не всегда безопасно, сообщает корреспондент «МИР 24» Егор Орлов.
В такой зной мечты лишь о воде, говорят жители Бишкека. Те, кто не могут вырваться в отпуск, после работы у городских водоемов. Школьники проводят здесь дни напролет.
В Бишкеке несколько пляжей, на которых можно купаться, — на Пионерских и Комсомольских озерах. Бесплатные навесы, кабинки для переодевания, а также спасатели, которые дежурят круглосуточно.
«Народа с каждым днем все больше. Заплывают за буйки, рискуют. Начинают тонуть — приходится их спасать. Главное — вовремя прийти на помощь», — говорит спасатель Тениз Турсунбеков.
Купаться на диких пляжах специалисты не советуют. Не только потому, что нет спасателей. Некоторые водоемы города давно не чистили. Там может быть арматура, опасные водоросли или мусор. С начала лета в стране утонули 23 человека, четверть из них — дети.
«Категорически запрещено пить спиртные напитки перед купанием. Оставлять без присмотра детей. Если они не владеют навыком плавания, за ними постоянно нужно присматривать», — говорит начальник водолазной службы МЧС Кыргызстана Урматбек Шамырканов.
Еще один способ приятно провести время у воды — отправиться в бассейн или аквапарк. В столице Кыргызстана их множество. Однако это удовольствие стоит примерно десять долларов.
В этом сезоне безопасность купающихся обеспечивают более 150 спасателей-водолазов. Они несут ежедневное дежурство на пляжах республики.
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