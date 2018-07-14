День рождения отметят более 23 тысяч человек. «РН-Пурнефтегаз» исполнилось 32 года

Издав 32 года назад приказ об организации производственного объединения „Пурнефтегаз“, Министерство нефтяной промышленности СССР ставило задачи по скорейшему освоению и разработке Тарасовского, Барсуковского, Комсомольского, а затем и Харампурского месторождений.

Теперь „РН-Пурнефтегаз“ — одно из главных предприятий по добыче жидких углеводородов на Ямале, в разработке которого находится 12 месторождений. За 32 года существования коллектив нефтяников добыл около 260 млн тонн нефти и газового конденсата, и около 105 млрд кубометров газа.

»Пурнефтегаз» стал градообразующим предприятием — именно нефтяники основали и построили поселок Губкинский, который со временем стал комфортным для проживания городом. «РН-Пурнефтегаз» — одно из крупнейших системообразующих предприятий региона, которому оказывают сервисные услуги сотни крупных, средних и малых частных фирм, давая работу тысячам людей.

Вот уже несколько лет среднегодовая добыча предприятия стабильна и сохраняется на уровне 10 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Планомерно наращивается добыча газа и газового конденсата. Значительную часть в этом объеме составляет попутный нефтяной газ, использование которого превышает 99%. Создана разветвленная инфраструктура, позволяющая как подготавливать газ для направления в магистральный трубопровод, так и использовать для генерации электроэнергии, повышая энергобезопасность предприятия и региона.

«РН-Пурнефтегаз» стал базовым предприятием для создания новых крупных проектов компании «Роснефть» на Ямале. В перспективе ряд собственных долгосрочных проектов, в числе которых активизация геологоразведки, разработка ачимовских горизонтов и газоконденсатных залежей, ввод в разработку залежей высоковязкой нефти, а также реализация целевых экологических программ.

Производственное объединение «Пурнефтегаз» создано 14 июля 1986 года. В 1991 году «Пурнефтегаз» стал самостоятельным государственным предприятием и функционировал в этом статусе до июля 1993 года, когда его преобразовали в акционерное общество открытого типа. Как сообщает Агентство нефтегазовой информации, 25 сентября 1995 года предприятие в качестве дочернего вошло в состав государственной компании ОАО «НК „Роснефть“.