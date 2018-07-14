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Правительство утвердило уровни софинансирования из федерального бюджета
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Правительство утвердило уровни софинансирования из федерального бюджета 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Правительство РФ утвердило предельные уровни софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением утверждены предельные уровни софинансирования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по субъектам Федерации", — говорится в справке к документу.
Сообщается, что предельные уровни софинансирования на 2021 год «определены в соответствии с установленной правилами методикой на основе показателя расчётной бюджетной обеспеченности соответствующего субъекта Федерации, использованного для 2019 и 2020 годов».
Как отмечает кабмин, принятое решение позволит федеральным органам исполнительной власти — главным распорядителям средств федерального бюджета и органам исполнительной власти субъектов РФ — определить объёмы софинансирования при предоставлении субсидий на 2019–2021 годы.
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