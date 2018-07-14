Правительство утвердило уровни софинансирования из федерального бюджета

"Подписанным распоряжением утверждены предельные уровни софинансирования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по субъектам Федерации", — говорится в справке к документу.

Сообщается, что предельные уровни софинансирования на 2021 год «определены в соответствии с установленной правилами методикой на основе показателя расчётной бюджетной обеспеченности соответствующего субъекта Федерации, использованного для 2019 и 2020 годов».

Как отмечает кабмин, принятое решение позволит федеральным органам исполнительной власти — главным распорядителям средств федерального бюджета и органам исполнительной власти субъектов РФ — определить объёмы софинансирования при предоставлении субсидий на 2019–2021 годы.