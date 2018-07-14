День 14 июля в истории

Ежегодно 14 июля в Южной Осетии отмечается День миротворца. Это большой праздник для республики.

В этот день, 14 июля, в 1992 году на основании Соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которое было подписано главами России, Грузии , Северной и Южной Осетии 24 июня 1992 года, в зону грузино-осетинского конфликта вошли трёхсторонние миротворческие силы. Они явились буфером между противоборствующими сторонами.

Считается, что благодаря вводу миротворцев удалось остановить боевые действия, которые длились три года и унесли сотни жизней. Ведь миротворцы являются основным гарантом безопасности в зоне конфликта.

День взятия Бастилии во Франции

Ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник — День взятия Бастилии, установленный ещё в 1880 году.

Историческое событие произошло во время Великой французской революции — в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию — символ королевского деспотизма и освободили семерых заключённых. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

62 года назад (1956) был принят закон СССР «О государственных пенсиях».

Первые пенсии по старости в СССР были установлены в конце 1920-х годов для рабочих ряда отраслей промышленности. На пенсию мужчины могли выйти с 60, а женщины — с 55 лет. С 1937 года пенсии стали получать также все городские рабочие и служащие.

Согласно закону 1956 года, на пенсионное обеспечение могли рассчитывать мужчины с 60 лет при стаже минимум 25 лет, женщины — с 55 лет при стаже не менее 20 лет. Было установлено три вида государственной пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Минимальный размер пенсии по старости составлял 50 рублей, а максимальный — 120 рублей в месяц.

77 лет назад (1941) впервые в бою была применена знаменитая «Катюша».

В конце июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванные советскими солдатами «Катюшами». Известно несколько версий происхождения этого названия. Наиболее вероятная из них связана с заводской маркой «К» завода — изготовителя первых боевых машин БМ-13 и с популярной в то время одноименной песней.

«Катюша» стала первой созданной в нашей стране мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО). А в начале июля 1941 года была сформирована первая Отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым, вооружённая семью этими боевыми установками.

И 14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши . Это стало боевым крещением «Катюш». В результате мощного огневого удара одновременно 112 реактивными снарядами были уничтожены вражеские эшелоны, боеприпасы и переправа через реку Оршицу. Так переправа противника была сорвана, и развить успех на этом направлении ему не удалось.

Первый опыт применения нового ракетного оружия показал его высокую боевую эффективность, что и стало одной из причин быстрейшего его ввода в строй и оснащения им Сухопутных войск Красной Армии.

101 год назад (1917) Россия впервые перешла на «летнее время». Декретом Временного правительства стрелки всех часов были переведены на час вперед, а назад их перевели уже декретом Совнаркома, принятым 22 декабря 1917 года.

109 лет назад (1909) состоялось официальное открытие «Кавказской Ривьеры».

Родоначальницей многочисленных санаториев, действующих в сегодняшнем Сочи , можно считать «Кавказскую Ривьеру». Так называлось — и, забегая вперёд, скажем, что называется и по сей день, — курортное заведение, открывшееся летом 1909 года. Инициатива его создания принадлежала министру земледелия и государственных имуществ Алексею Ермолову , а реализовать её взялся московский коммерсант Антон Тарнопольский.

Министерство выделило на берегу Чёрного моря хорошую местность. Под будущую здравницу отдали участок земли поблизости от тогда ещё посада Сочи, на Хлудовской стороне, где ранее были обнаружены минеральные источники. Летом 1906 года здесь началось строительство. На побережье возвели две четырёхэтажные гостиницы, театр, ресторан и кафе. Здания были оснащены канализацией и электрическим освещением. На территории курорта создали собственный водопад.

115 лет назад (1903) состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали).

13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока : «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений».

3 ноября 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию.

121 год назад (1897) в России воскресенье было объявлено официальным выходным днём. Первые попытки создания рабочего законодательства предпринимались в России ещё во времена правления Александра III, но в целом условия труда рабочих в конце XIX века оставались крайне тяжёлыми. По стране прокатилась волна забастовок, и правительство приняло решение ограничить рабочий день 11,5 часа, а воскресенье объявить обязательным выходным днём. Новый закон не сразу получил широкое признание. Многие работодатели попросту игнорировали его, но постепенно традиция отдыхать от работы в воскресенье укоренилась.

А впервые воскресенье было объявлено выходным ещё в 321 году римским императором Константином I Великим. В этот день закрывались все рынки, а государственные учреждения прекращали свою деятельность.

122 года назад (1896) на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый серийный российский автомобиль. Его создателями были Евгений Яковлев и Пётр Фрезе. Машина имела двухместный открытый кузов и весила около 300 килограмм. Кузов и колеса были деревянными, а в фарах для освещения ставились свечи. Автомобиль Фрезе-Яковлева развивал максимальную скорость до 21 км/ч и проходил без дозаправки около 20 километров. Одноцилиндровый четырёхтактный двигатель мощностью в две лошадиные силы имел водяное охлаждение и, что являлось новаторством в то время, электрическое зажигание. Объявленная цена автомобиля была в два раза ниже немецких и французских моделей и составляла 1500 рублей. Для сравнения: лошадь стоила 50 рублей, а средняя зарплата рабочего была 25 рублей в месяц.