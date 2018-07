Как избавиться от мусора: спросите Кристине, которая почти ничего не выбрасывает

Фотографии тонн хлама, колыхающегося на волнах, или мертвых китов, подавившихся мусором, многих задели за живое. Жить, не производя мусор, проще, чем вы думаете, считает 30-летняя Кристине Уллаланн (Kristine Ullaland). Вот несколько советов для тех, кто решил последовать ее примеру.

Кристине решила, что на улицах валяется слишком много мусора. Вдоль тротуаров высились горы отходов и объедков, помойки были переполнены. На дворе стоял 2012 год, Кристине Уллаланн только что переехала в Лондон и поразилась, сколько мусора город производит каждый день. Она решила больше не мусорить и начала собирать отходы в пакеты, чтобы потом выбрасывать все сразу.

Так начался путь Уллаланн к светлому зеленому будущему. Из Лондона она переехала в Берген, где стала руководителем норвежского безотходного движения (Zero Waste Norge).

«Я считала себя сознательным потребителем, но даже представить себе не могла, что мусор заслуживает особого к себе отношения. Безотходность — это стиль жизни, но эти методы применимы как в политике, так и в экономике», — считает Уллаланн.

Движение Zero Waste зародилось в США . Его цель — научить частных лиц и компании производить как можно меньше мусора. Кроме того, активисты безотходного движения ратуют за переработку и уничтожение мусора наиболее экологичными способами.

«Наш замысел такой: надо постепенно избавляться от всех отходов, которые невозможно вернуть обратно в производственный цикл либо назад в землю экологически чистым, не наносящим вреда окружающей среде способом», — объясняет Кристине Уллаланн. Помимо своей работы, она ведет блог «Зеленые будни».

Мусор — ценный ресурс

Борьба с мусором стала частью международной повестки дня. Особое внимание уделяется огромным количествам пластиковых отходов, которые попадают в мировой океан, уничтожая целые экосистемы и угрожая флоре и фауне.

В 2016 году норвежцы выбросили по 433 килограмма мусора каждый, сообщает Центральное бюро статистики. Это меньше, чем за год до этого, когда на каждого норвежца приходилось еще по шесть килограммов.

Рекультивация мусорных полигонов

«Количество мусора на душу населения выросло на 60% с 1995 года. Прежде чем что-нибудь выбросить, обязательно надо рассортировать мусор по типу, это поможет в его дальнейшей переработке», — говорит Сара Вильсгор (Sara Wilsgaard), сотрудница норвежского профсоюза по переработке мусора.

По словам Вильсгорд, на сегодняшний день в Норвегии перерабатывается до 38% бытового мусора. Из пищевых отходов добывается биогаз, из пластиковой упаковки производится новая пластмасса. Но все равно большое количество пластика выбрасывается вместе с общим мусором.

«Если не сортировать пищевые отходы, мы сами лишим себя ценного ресурса для производства новых материалов», — подчеркивает она.

В масштабе планеты производство пластика выросло с 1,5 миллионов тонн в 1950 году до 335 миллионов тонн в 2016, по данным сайта «Статиста» (Statista). В том же 2016 году только на норвежские хозяйства пришлось 97,957 тонн выброшенного пластика, говорит Вильсгор.

«Мусор — это важный ресурс, и мы должны использовать его на полную мощность путем переработки и вторичного использования, вместо того чтобы эксплуатировать недра земли», — считает она.

И все же значительная часть норвежского мусора так и не перерабатывается.

Вред флоре и фауне

«Замусоривание — острая проблема для Норвегии, — отмечает Кине Мартинуссен (Kine Martinussen), специалист по связям с общественностью организации «За чистую Норвегию». — Каждый год мы собираем на нашем побережье несколько сотен тонн мусора, и бóльшую его часть, как мы установили, выбрасываем мы сами либо наши ближайшие соседи».

«Это и гигиенические принадлежности, выброшенные в дачный сортир, и пластиковый мусор, оставленный после семейного пикника, и незаконные свалки, брошенные лодки и всякое рыболовецкое снаряжение — вот лишь несколько примеров», — говорит она.

Дайвер плывет через мусор gif Пластиковый мусор содержит массу вредных химических веществ, которые некогда придавали товару привлекательный внешний вид, объясняет Мартинуссен.

«Многие из этих добавок считаются ядами, они наносят природе огромный вред. Пластик плохо разлагается, и, кроме того, животные могут о него пораниться или отравиться им», — говорит Мартинуссен.

Малоизвестная жертва

Мартинуссен перечисляет виды животных, которые страдают от мусора, попадающего в их ареал обитания. Так, тюлени запутываются в брошенных рыбацких сетях, а птицы объедаются пластиком и погибают.

А вот поучительная история об еще одной малоизвестной жертве.

«Взять, например, полихету, или морскую мышь: она очень страдает от сигаретных окурков. Когда кидаешь окурки на тротуар, они рано или поздно попадают в воду, а в фильтрах содержится много ядов», — объясняет Мартинуссен.

Она ссылается на исследование 2015 года, когда полихета получала яды из сигаретных фильтров в морской воде, где концентрация в 60 раз ниже зарегистрированной в городской канализации.

«Результаты показали, что черви стали медленнее зарываться в морской песок и потеряли 30% массы тела. Пусть это крошечное животное, но это тоже часть нашей природы», — рассказывает Кине Мартинуссен.

«Нормальная» жизнь

Кристине Уллаланн считает, что многих отпугивают стереотипы вокруг безотходного стиля жизни — почему-то считается, что на сортировку мусора и прочее уходит масса времени и усилий.

«Вовсе нет», — опровергает Уллаланн. По ее словам, в безотходном движении действует так называемое правило пяти «П»: переоценка, понижение, переработка, повторное использование и превращение в перегной.

Иными словами, не покупайте ненужное, отказывайтесь от лишней упаковки, перерабатывайте или передавайте дальше то, чем больше не пользуетесь сами, а из органических отходов делайте компост.

«На практике это значит сесть и хорошенько прикинуть, что можно сделать, чтобы снизить количество мусора, часть его пустить в переработку и использовать продукты с умом. Здесь нет готовых решений, это скорее цель или исходная точка одновременно. Каждый должен сам спросить себя: «Что я могу сделать, чтобы снизить мусорную нагрузку?»» — считает Уллаланн.

Сама Уллаланн начала с компоста. Она завела себе контейнер и стала бросать туда пищевые отходы, чтобы делать из них удобрения.

«Сейчас это немного смешно, однако тогда меня больше всего привлекло именно это», — вспоминает Уллаланн.

Собственный шампунь

У многих активистов безотходного движения есть емкость, куда отправляются все отходы, которые нельзя ни переработать, ни превратить в удобрения. Кристине Уллаланн не исключение. По ее словам, гостей это нередко поражает, причем настолько, что они буквально лишаются дара речи.

«Многое из того, что я делаю, совсем не так сложно, как может показаться, — просто требует некоторой привычки. Может, и не всем стоит жить так, как я, но экономика страны, муниципалитеты и государство должны перестроиться на более экологически устойчивые методы. И раз уж об этом зашла речь, мы — не одни такие, защитников природы много, и все наши группы требуют, чтобы власти озаботились проблемой отходов всерьез», — объясняет Уллаланн.

Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group «360 минут»

Когда Кристина берет кофе на вынос, она всегда просит, чтобы ей налили его в ее чашку. А еще одна делает собственную косметику — например, шампунь. И не покупает ничего, не ответив на контрольные вопросы: из чего это сделано, как долго я смогу этим пользоваться и что я буду делать, если оно мне больше не понадобиться.

«Некоторым кажется, что я перегибаю палку, — признается она. — Правда, другие пишут, что я, напротив, делаю слишком мало».

Это не всегда приходит в голову

• Помните, что ватные палочки, контактные линзы, тампоны и пластиковые предметы надо выбрасывать в мусорное ведро, а не в унитаз.

• Храните пластиковый мусор так, чтобы его не смыло паводком или наводнением.

• Если позволяет ситуация, не проходите мимо людей, которые мусорят. Например, нельзя сжигать мусор на природе или бросать мусор в море или на обочину дороги.

• Не бросайте на тротуар окурки или пакетики со снюсом (бездымное табачное изделие в виде подушечек, которые на время помещают в рот, — прим. перев.).

• Когда вы на даче, в горах, на пляже или в лодке, следите, чтобы пластиковый мусор не унесло ветром.

• Потеряли сеть с грузилами? Попробуйте на будущее отмечать места заброски на навигаторе. Не стесняйтесь ставить напоминание, если боитесь, что забудете.

• Поинтересуйтесь, как поступает с пластиковыми и другими отходами ваш работодатель. Спрашивайте сами, когда заказываете товары, услуги и так далее.

• Если вы путешествуете на катере, не выбрасывайте мусор до тех пор, пока не прибудете в гавань, где есть свободный контейнер для сбора мусора.

• Всегда сообщайте местным властям, если вдруг увидите плавающий мусор или обнаружите нелегальную свалку.

• Уделите хотя бы пару минут уличной уборке мусора и принесите «улов» домой. Сфотографируйте его и пошлите фото в группу на Фейсбуке «Двухминутная уборка: смотрите, что я нашел».

Как облегчить себе жизнь

• Заведите в ванной комнате отдельный пакетик для мусора. Складывайте туда использованные ватные палочки, контактные линзы, влажные салфетки и так далее. Не выбрасывайте ничего в унитаз.

• Сортируйте мусор — это ценный ресурс.

• Когда идете сдавать бутылки, берите с собой использованные батарейки, старые лампочки и ненужную электронику — как правило, их принимают там же, и вы тем самым убьете сразу двух зайцев.

• Когда относите мусор на станцию переработки, складывайте его в прозрачные пакеты, чтобы персоналу было легче определить содержимое и отправить его в нужное место.

• Каждый день подбирайте на улице хотя бы по кусочку пластикового мусора — это небольшой, но очень важный вклад.

• Во многих местах организованы пункты сбора вещей, которые могут пригодиться другим. У многих таких сообществ есть странички в соцсетях — там выкладываются новые приобретения.

• Позаботьтесь о том, чтобы не еда не пропадала. Скачайте себе приложение Too good to go: там показаны рестораны, где остаются лишние порции, и на них часто снижают цены.

Как расти над собой

• Старайтесь покупать сезонные фрукты и овощи — они продаются без упаковки.

• Научитесь делать домашнее мыло для рук и шампунь для волос. Рецепты вы найдете в интернете.

• Перейдите с пластиковой пленки на бумажную упаковку.

• Заведите контейнер для японского ферментированного компоста «бокаси». Японская технология не издает запахов и подходит для городских квартир. Рецепт вы найдете в интернете.

• Следите за тем, чтобы еда не портилась. Из продуктов, которые уже не спасти, делайте компост.

• Пользуйтесь менструальной чашей вместо прокладок. Одной чаши хватает на 5-10 лет.

• Покупайте товары у предприятий, чьи взгляды на защиту окружающей среды вы разделяете.

• Следите за своим мусором. Чего там больше всего и почему? Старайтесь понять суть проблемы. С нашим быстрым и нервным ритмом жизни мы зачастую выбрасываем вещи автоматически, не задумываясь.

• Спросите себя, без какой упаковки можно обойтись, придя в магазин. Так ли нужен пакет для бананов, если кожура все равно несъедобна?