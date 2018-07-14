«Логово зверя»: В Крыму найдена уникальная пещера, где жили жирафы и гиены

Сама трасса пролегает через весь Крым и в прокладывается по ранее неизученным и почти не тронутым учеными местам. Вообще работы здесь будут продолжаться до 2020 года, когда «Таврида» окончательно войдет в эксплуатацию, что позволит сотням тысяч автомобилистов без труда и вреда для окружающей природы путешествовать по уникальному полуострову.

В ходе строительства «Тавриды»

Главной «изюминкой» стройки (кроме современнейших технологий) является предшествующая всем земляным работам по возведению дорожного полотна кропотливая работа археологов. За время строительства трассы были найдены останки мамонтов и мастодонтов, средневековые захоронения обезглавленных 70 людей, а самое главное — тысячи археологических находок, заполняющие хранилища разнообразных музеев полуострова.

Любопытно, что в октябре 2017 года в Белогорском районе был найден мост екатерининских времен, по которому, вероятно, царица проехала во время своего турне по новым южным регионам, организованном графом Потемкиным. Мост оказался настолько важным для истории и туризма, что строители даже сдвинули проектируемую трассу в сторону.

Три дня назад стало известно об очередном открытии — рядом с поселком Зуя была обнаружена законсервированная на 50 тысяч лет пещера, сохранившая в себе останки животных, живших на полуострове до ледникового периода. В так называемом «логове зверя», в пещере, обитателями которой были гиены, нашли останки жирафов, мамонтов, носорогов и даже барсуков. Возраст самой пещеры, точнее сказать, карстовой полости, специалисты определили в 800 тысяч лет. Простому человеку представить настолько отдаленные времена просто невозможно.

Выходит, что Россия , вернувшаяся на полуостров строить мосты и дороги, тем самым открыла и возможности для глубокого изучения Крыма. Получается, там где строители обустраивают дорогу, свои открытия делаю ученые. А каждая такая находка, в свою очередь, становится дополнительным туристическим объектом.

Мировая наука прирастает Крымом

Официально о пещере стало известно несколько дней назад. Но, как оказалось, наткнулись на нее дорожники еще в начале июня. Но то ли из-за замешательства, то ли по недомыслию (срываются сроки строительства трассы), долго думали, что делать с находкой. Ведущий методист зоомузея Таврической Академии Крымского Федерального Университета им. Вернадского Дмитрий Старцев в своем палеозоологическом отчете пишет:

«В течение месяца пещера оставалась доступной, и неоднократно посещалась различными самодеятельными группами. Некоторые из них, как выяснилось впоследствии, вели там несанкционированные раскопки».

Согласно его отчету, самодеятельность прекратилась, когда в пещеру пришла группа спелеологов во главе с опытным специалистом Геннадием Самохиным для комплексного обследования полости и подготовки материалов для дорожников.

Мы встретились с Самохиным на кафедре землеведения и геоморфологии КФУ. Удивительно было пройти через полупустой корпус университета и застать кафедру практически в полном составе в разгар работы. По восторженным глазам Геннадия Самохина, первооткрывателю пещеры «Трасса Таврида» можно было понять, что он занимается любимым делом. Кстати, за ним уже несколько лет числится мировой рекорд по самому глубокому погружению под землю — 2196 м.

«Это самая протяженная пещера в предгорном Крыму — 1015 м. Морфология этой пещеры для Крыма просто уникальнейшая, таких морфологий у нас нет. Такого количества костных останков в логово зверя, хищника нет в России. Для мировой науки это будет значимый объект в любом случае» — сказал Геннадий Самохин.

Крым за миллион лет до нашей эры В пещере были найдены останки диковинных для современного Крыма животных — носорога, жирафа, мастодонта. А так как пещерой распоряжалась гиена, то и фрагменты ее челюсти лежали в общей массе костного материала — хоть все происходило и 800 тысяч лет назад, но итогом жизни также была смерть. Рядом с челюстью гиены был найден один клык. И если представить себе размеры самой гиены по фото клыка, то совершенно не захочется попадать в Крым миллион лет назад.

В Крыму обнаружили уникальную пещеру, где на протяжении пятидесяти тысяч лет хранились останки доисторических животных. И, как выяснилось, это — не единственное открытие, которое сделали археологи, спелеологи и историки во время строительства трассы «Таврида»

Сейчас вход в пещеру закрыт железо-бетонной плитой и завален для уверенности камнями. Как объясняют спелеологи, это было необходимо, чтобы соблюсти правила техники безопасности — не допустить непрофессионалов в пещеру во избежание жертв.

«Насколько я знаю, археологи считают трассу «Таврида» величайшим подарком, — объясняет Самохин. — Потому что со времен строительства Северо-крымского канала подобного масштаба археологических раскопок в Крыму не проводилось. Уже сейчас найдено огромное количество материала, на обработку которого потребуются годы. Это великолепно! До открытия пещеры палеонтологам не везло, а сейчас и у них будет работа».

Коллега Самохина по кафедре в Крымского федерального университета Геннадий Амеличев, отвечая на вопрос о перспективах изучения пещеры «Трасса Таврида» рассказал, что все специалисты, побывавшие в пещере, выступают за создание на ее базе научного стационара, а в дальнейшем — крупного туристического объекта.

«Несмотря на то, что у нас (в Крыму — ред.) 1600 пещер, всего лишь 8 действующих пещерных комплексов, куда может войти человек без веревки и света. Любой будет рад посетить объект уровня найденной пещеры, если ему присвоят еще и заповедный статус. Это будет единственным местом, где можно познакомиться с теми отдаленными эпохами прошлого, все-таки, 800 тысяч лет, и гости будут не только из России!»

В своем отчете методист зоомузея Дмитрий Старцев пишет:

«Обследованное нами пещерное захоронение ископаемых остатков уникально не только для Крыма, но и не имеет аналогов в России. Это необходимо учесть при планировании дальнейших работ по строительству автодороги «Таврида». Необходимо проводить дальнейшие исследования и раскопки данного объекта с привлечением ведущих специалистов-палеотериологов из Палеонтологического института Академии наук , Зоологического института Академии наук и других академических организаций».

Геннадий Самохин в своем докладе для Академии наук приходит к выводу, что «пещера обладает уникальной морфологией, минералогией и палеонтологией. По всем критериям пещера заслуживает создание на ее базе научного карстолого-спелеологического стационара». Основным вопросом на данный момент остается судьба пещеры, которая находится в руках строителей трассы. По словам пресс-секретаря главного подрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григория Назарова, «сейчас мы совместно вырабатываем решение, есть несколько вариантов. Когда будет определен один из них, мы о нем объявим. Пока говорить, собственно, не о чем».

А ведь решение с обходом дорогой каменного моста времен Екатерины Великой было найдено. Надеемся, что и в этот раз мудрость строителей будет выше рутины, и пещера действительно станет не только туристической точкой на крымской карте, но и научным пунктом на карте мира.

Фото: предоставлено Российским союзом спелеологов (РСС)