В городском парке Надыма расцвел… рояль

Надыме решили, что облик главной городской площади морально устарел и нуждается в изменениях. Определить, каким он будет, предложили жителям, а еще их попросили засучить рукава и заняться благоустройством.

Сейчас горожане решают судьбу главного городского места отдыха. На сайте «Живем на Севере» им предложено выбрать один из двух вариантов благоустройства площади и бульвара Стрижова. Первый предполагает их объединение в один объект. Второй подра-зумевает сохранение границ с проведением реконструкции и обновлением архитектурных объектов. Пока что он лидирует в голосовании.

Горожанам предложили оставить свои отзывы о том, как должна преобразиться площадь

— Я за второй вариант, так уже исторически сложилось, что есть площадь и есть бульвар. Мне кажется, совмещать их ненужно, — говорит надымчанка Олеся Рыбкина. — Еще бы хотелось, чтобы на самой площади разместили больше скамеек для отдыха, рядом можно расположить карусели для самых маленьких деток. И больше ничего не нужно, ведь здесь должно быть много места для людей, которые приходят на прогулки или собираются на праздники.

Уже много лет площадь остается главным местом народных гуляний. Зимой здесь открывают городскую елку и строят ледовый городок. Весной сюда съезжаются тундровики со всего Ямала, чтобы помериться силами в национальных видах спорта и показать свою удаль на Дне оленевода. Горожане отмечают здесь практически все большие праздники — День России , День города, День молодежи.

Екатерина Борисенко старается не пропускать такие события, да и просто так приходит погулять с дочкой.

— Это одно из наших любимых мест в Надыме, можно сказать, центр городских событий. Приходим сюда на концерты, соревнования, ярмарки, — говорит надымчанка. — Я думаю, если объединить площадь и бульвар, станет визуально больше места, а от этого просторнее и уютнее. Поэтому выбрала первый вариант. Это все-таки площадь бульвара Стрижова, она должна быть с ним связана.

Вариант-победитель голосования ляжет в основу проекта благоустройства. А пока жителям предложили заняться цветочными вернисажами и облагородить свои дворы и территории предприятий. Сделают это участники традиционного тематического конкурса, в этом году он проходит под названием «Цветочный вернисаж Надымской земли». Проводит творческие состязания районная администрация.

В библиотеке решили, что цветы преображают все, даже старые вещи

— Мы уже получили 10 заявок, участвуют и коллективы, и неравнодушные жители, — говорит начальник отдела по реализации семейной политики администрации Надымского района Людмила Бурнашева. — В этом году у нас традиционно несколько номинаций: «Озеленение лоджий, балконов и окон жилых домов», «Лучший двор, подъезд», «Лучшая территория» и «Лучший приусадебный участок».

Одними из первых, кто занялся садом, стали работники центральной библиотеки. Рядом с учреждением они разбили тематический сквер, который посвятили творчеству Тургенева. Среди берез можно увидеть героиню повести «Ася», рядом — «Бежин луг». Кроме этого, библиотекари высадили почти три сотни растений. В скором времени здесь зацветут подсолнухи, петуньи, герань и гвоздики. Прижились здесь и таиландские бархатцы. В библиотеке переживали, что южане не перенесут северный климат, но те решили по-другому и уже скоро начнут радовать яркими бутонами.

— Мы участвуем в конкурсе каждый год. В этот раз также решили порадовать горожан, да и самих себя, — говорит директор библиотеки Наталья Неркагы. — Уже получаем отзывы от жителей, некоторые даже заходят в библиотеку и благодарят работников. Сами сотрудники с удовольствием занимаются этим участком. Нам такое творчество только в радость!

Заявки организаторы принимают до 10 августа, оценивать творчество горожан будет специальная комиссия. В каждой номинации определят победителей, их имена назовут в День города.