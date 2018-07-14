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Живой колодец, тайная комната и список убийц: Что находили столичные археологи в за последние годы
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Живой колодец, тайная комната и список убийц: Что находили столичные археологи в за последние годы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 12 июля, во время работ по ремонту коммуникаций на пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки археологи обнаружили воровской инструмент — писку, изготовленную из медной пятикопеечной монеты, которую отчеканили в промежутке между 1763 и 1796 годами. «ВМ» вспомнила, какие знаковые предметы находили ученые ранее в Москве за последние несколько лет.
Уникальные артефакты
Вблизи бывшего Златоустовского монастыря археологи в июне этого года провели раскопки, в процессе которых обнаружили старинные свинцовые товарные пломбы, латунный торговый жетон, ременную подвеску и кожаные ножны. Эти находки свидетельствуют о большом торговом значении Малого и Большого Златоустинских переулков в жизни столицы. Вероятно, здесь продавали местные и привозные ткани. На внутренней стороне немецкой свинцовой пломбы, которой 500-600 лет назад запечатывали ткань, сохранился отпечаток текстиля.
Древнейшая улица Москвы
При раскопках на месте снесенной гостиницы «Россия», которые проводили археологи осенью 2015 года, была найдена древнейшая улица столицы — улица Великая. Согласно предположениям, время ее постройки — XII век. По словам руководителя раскопок, заведующего отделом археологии Московской Руси ИА РАН Леонида Беляева, улица проходила в районе Мокринского переулка, вела от Кремля к пристани и относится к древнейшему этапу строительства Москвы в XII-XIII веках. Находки помогут ученым в создании первой шкалы дендрохронологии города. Продолжение раскопок прольет свет на историю древнейшей улицы московского посада, столицы и, более того, Российского государства.
Список убийц князя Боголюбского
При реставрации Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском Ярославской области в 2015 году московские археологи обнаружили на его стенах очень неожиданные объекты. Это были древнерусские граффити, в том числе уникальная надпись XII века — сообщение об убийстве князя Андрея Боголюбского и список его убийц. Имена некоторых из них не были известны раньше. Это не просто надпись, а древнейший датированный письменный памятник Северо-Восточной Руси. Столичные эпиграфисты Алексей Гиппиус и Савва Михеев вскоре приступили к ее изучению.
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