Живой колодец, тайная комната и список убийц: Что находили столичные археологи в за последние годы

В четверг, 12 июля, во время работ по ремонту коммуникаций на пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки археологи обнаружили воровской инструмент — писку, изготовленную из медной пятикопеечной монеты, которую отчеканили в промежутке между 1763 и 1796 годами. «ВМ» вспомнила, какие знаковые предметы находили ученые ранее в Москве за последние несколько лет.

Уникальные артефакты

Вблизи бывшего Златоустовского монастыря археологи в июне этого года провели раскопки, в процессе которых обнаружили старинные свинцовые товарные пломбы, латунный торговый жетон, ременную подвеску и кожаные ножны. Эти находки свидетельствуют о большом торговом значении Малого и Большого Златоустинских переулков в жизни столицы. Вероятно, здесь продавали местные и привозные ткани. На внутренней стороне немецкой свинцовой пломбы, которой 500-600 лет назад запечатывали ткань, сохранился отпечаток текстиля.

Древнейшая улица Москвы

При раскопках на месте снесенной гостиницы «Россия», которые проводили археологи осенью 2015 года, была найдена древнейшая улица столицы — улица Великая. Согласно предположениям, время ее постройки — XII век. По словам руководителя раскопок, заведующего отделом археологии Московской Руси ИА РАН Леонида Беляева, улица проходила в районе Мокринского переулка, вела от Кремля к пристани и относится к древнейшему этапу строительства Москвы в XII-XIII веках. Находки помогут ученым в создании первой шкалы дендрохронологии города. Продолжение раскопок прольет свет на историю древнейшей улицы московского посада, столицы и, более того, Российского государства

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