«Эти гиганты ходили по пермской земле»: ученые нашли крупные части скелета трогонтериевого слона

Палеонтолог Евгений Мащенко говорит, что слон был гигантским и достигал 320 сантиметров в холке

Уже три дня в Прикамье ведутся раскопки трогонтериевого слона на склоне Чусовского водохранилища. На вторые сутки ученые обнаружили крупные находки. 59.ru побывал на раскопках.

Экспедиция в Казанку проходит уже в шестой раз. Каждый год палеонтологи находят новые фрагменты животного. В этом году, чтобы углубиться в толщу откоса, использовали экскаватор. После этого специалисты приступили к ручным раскопкам. Уже на следующий день работы они обнаружили огромный бивень.

На месте раскопа видны части большого клыка-бивня и торчащая пяточная кость

— Судя по ширине бивня, который составляет 20 сантиметров в диаметре, мы можем с точностью сказать, что мамонт был самцом, — говорит руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Евгений Мащенко. — Рядом с бивнем мы нашли пяточную кость. Такое странное соседство объясняется лишь тем, что здесь было медленное течение и кости неоднократно им перемещались.

Археологи хотят не откапывать бивень из земли, а окопать его со всех сторон и помесить вместе с землей в деревянный ящик. Далее на корабле доставить ящик в музей, где продолжат расчищать кость.

Кости очень хрупкие и расслаиваются

— Трогонтериевый слон был предком шерстистого мамонта, — говорит ученый. — Слоны населяли Пермский край 45 тысяч лет назад. В холке они достигали 320 сантиметров и жили примерно до 60 лет. Трудно представить, но эти гиганты ходили по Пермской земле.

Поиски слона началась в 2010 году, когда рыбаки случайно обнаружили бивень в реке. Решив, что это кость мамонта, они его отдали в музей. Каково было удивление ученых, когда выяснилось, что это фрагмент более древнего животного, чем мамонт. Во время дальнейших раскопок здесь были найдены также фрагменты древней лошади, лося, оленя и зубы грызунов. Все они жили в то же время, что и слон, но не были такими гигантами.

Пяточная кость слона тоже тоже большого размера

— Кроме костей слона, в эти дни в более верхнем слое мы нашли также фрагменты таза либо жеребенка, либо не родившегося детеныша носорога, — говорит Евгений Мащенко. — И это очень интересно. Почему одновременно столько животных находится в одном месте, пока остается загадкой. Но мы можем предположить, что здесь было болото. Животные приходили на водопой к реке, и оказывались в ловушке. Мы можем судить об этом по отложениям, которые похожи на болотные. Когда вскрываем слой, от костей исходит сильный сероводородный запах.

Чтобы не повредить кость, палеонтологи используют пластмассовые ножи

За счет того, что кислород не попадал в слой, сохранились также остатки растений. Их ученые тоже отбирают для того, чтобы коллеги, которые работают дистанционно, могли изучать растения в институте.

— Кроме нашей группы, которая проводит основные раскопки, существует еще коллектив, в который входят коллеги из географического института, из Кёльнского института и американские ученые, — объясняет Мащенко. — Это геологи и ботаники. Судя по пыльце растений, которая найдены во время раскопок слона, климат в Пермском крае был более сухим и теплым, чем сейчас. Зима тоже была, что подтверждают находки листопадных растений. Мы нашли даже остатки березы и пихты, много лесо-степных растений. Это значит, что здесь преобладали лесо-степи.

Лопаты и носилки — рабочие инструменты на раскопках

Каждая найденная кость фиксируется на специально составленном плане, который позволяет составить полный вид животного. Каждому фрагменту присваивается этикетка, полевая документация, которая потом позволяет сделать план с распределением костей.

— Найденный кости очень хрупкие, поэтому мы работаем маленькими лопатками, — объясняет археолог Эдуард Чурилов, заведующий отделом археологии Пермского краеведческого университета. — Как только обнаружена кость, переходим на пластмассовые ножи и флейцы. Все это меры предосторожности для того, чтобы не повредить кость.

После того, как фрагменты костей извлечены, их высушивают и пропитывают специальным составом из клея и спирта.

Вид раскопа

— Таким образом мы их укрепляем. Иначе они могут легко рассыпаться от манипуляций и транспирации, — объясняет археолог.

Всего в раскопках были найдены фрагменты двух слонов. Условно их назвали «слон №1» и «слон №2». От первого нашли уже 60 процентов костей — нижнюю челюсть, шейные позвонки, большую часть грудных позвонков, большая часть ребер, кости передней и задней конечности. половину таза. От второго слона нашли лишь нижнюю челюсть.

Раскопки ведутся в восьми километрах от села Казанка. Добраться туда можно либо пешком, либо на транспорте

— Это уникальный палеонтологический памятник. Хоть слоны и жили по всей Евразии, но больше таких находок в России нет. Находили лишь отдельные кости, но нигде не был найден скелет. Когда мы соберем почти весь скелет, он будет представлен в экспозиции музея. Находки этого года также покажем на выставке в Пермском краеведческом музее.

На раскопе работает археолог Эдуард Чурилов, заведующий отделом археологии Пермского краеведческого университета. Он не оставляет надежды найти в этом же памятнике останки древнего неандертальца.