Франция и Япония подписали оборонное соглашение

Париж, 14 июля / Синьхуа / — Министр обороны Франции Флоранс Парли и министр иностранных дел Японии Таро Коно в пятницу подписали двустороннее соглашение в целях укрепления межгосударственного военного взаимодействия. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном в пятницу МО Франции.

В нем говорится, что данное соглашение будет содействовать уменьшению расходов ВС Франции и Японии на взаимное предоставление услугов, а также упрощению межармейских обменов.

В бюллетене отмечается, что две страны сходятся во мнениях по многим вопросам стратегического анализа, а также прилагают совместные усилия по созданию основанного на праве и мультилатерализме международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.