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Франция и Япония подписали оборонное соглашение
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Франция и Япония подписали оборонное соглашение 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Париж, 14 июля /Синьхуа/ — Министр обороны Франции Флоранс Парли и министр иностранных дел Японии Таро Коно в пятницу подписали двустороннее соглашение в целях укрепления межгосударственного военного взаимодействия. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном в пятницу МО Франции.
В нем говорится, что данное соглашение будет содействовать уменьшению расходов ВС Франции и Японии на взаимное предоставление услугов, а также упрощению межармейских обменов.
В бюллетене отмечается, что две страны сходятся во мнениях по многим вопросам стратегического анализа, а также прилагают совместные усилия по созданию основанного на праве и мультилатерализме международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
14 июля отмечается Национальный день Франции. По приглашению Парижа, Япония и Сингапур станут главными гостями на церемонии военного парада, посвященного этой дате. —0—
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