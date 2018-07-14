Амурчане подарили губернатору мяч, а он им пообещал экран и набережную

Первая встреча губернатора — на Дворцовой площади Амурска. Это главная площадка, на которой проходят все значимые события районного центра. Не так давно завершился первый этап реконструкции площади — ее отремонтировали, установили освещение, смонтировали удобные трибуны для зрителей. В этом году планов еще больше.

— Больших денег стоило, первый этап обошелся в 18 миллионов рублей, в этом году запланирована такая же сумма, — отметила начальник отдела культуры муниципалитета Наталья Клюс. — В этом году мы планируем сделать покрытие этой части площади удобной современной плиткой, по которой можно кататься на велосипедах, скейтах, выставить малые архитектурные формы скамейки флагштоки, ограждения — довести до ума, сделать красивой и комфортной.

Кстати, это не самый дорогой проект, который был выбран городской администрацией — архитекторы предлагали установить на площади фонтаны, обошлось бы это в сумму более 200 миллионов рублей, городские власти подумали и решили пока не шиковать — жить по средствам.

Пока Вячеслав Шпорт изучал проект реконструкции площади, его обступили местные жители. Подростки подарили губернатору мяч с символикой Чемпионата мира — 2018, сделали селфи с первым лицом края и под шумок попросили у губернатора большой экран на обновленную площадь.

— Вот чемпионат мира идет, наши играли, а мы толком и поболеть за них не могли. Был бы экран на площади — сделали бы фанзону, — пожаловались Вячеславу Шпорту они.

— Хорошо, — улыбнулся губернатор, — будет вам экран. Поставим.

Пока подростки радостно гомонили, думая куда же поставить подарок, к губернатору протиснулся немолодой мужчина.

— Что у нас с производством в Амурске? — сразу перешел к проблемам мужчина. — Будут новые предприятия или нет?

— Будут, — обнадежил губернатор. — Сегодня только переговорили с руководством «Полиметалла», они тут планируют новый высокотехнологичный завод ставить, это сразу около 400 новых рабочих мест может появиться. Есть и другие планы — не пожалеете. Амурск — это одна из пяти точек роста Хабаровского края и внимание ему будет уделяться постоянно.

Следующий объект, который должен будет преобразиться в ближайшее время — набережная Амурска. Пока это заросший парк со смотровой площадкой и тропинкой вдоль берега. Помогите с набережной — еще одна просьба горожан к губернатору.

Комсомольске-на-Амуре. И здесь глава края обещал поддержку. Набережная будет не хуже чем в Хабаровске

— Я увидел, что здесь очень активно работает население — отметил Вячеслав Шпорт. — Просто молодцы! Включились в программу «Комфортная городская среда», переживают за город. Я вижу, как изменилось настроение людей. Я ведь Амурск знаю давно, помню то время, когда он считался депрессивным — люди бросали жилье и уезжали, стояли пустые дома с окнами забитыми досками. А сегодня все изменилось. Люди хотят развивать город, даже вкладывают в это свои деньги. Это очень здорово и конечно мы будем их поддерживать и помогать. И набережную сделаем и экран поставим — вещи простейшие, но они очень говорящие. Мы должны сделать так, чтобы из Амурска никто уезжать не хотел, это наша задача и мы это сделаем.