Рваные раны тела, травма головы: под Нижним Тагилом турист рухнул со скалы на подводные камни

В посёлке Усть-Утка под Нижним Тагилом мужчина упал со скалы. Как сообщает портал «Между строк», сообщение о необходимости срочной госпитализации оперативным службам поступило около суток назад.

Человека, который остался жив после падения, эвакуировали на вертолёте.

— Самого пострадавшего человека я не видела, — рассказала Е1.RU заведующая базой «Кедр». — Я видела, что вертолёт прилетал сюда вчера, но его все тут видели.

— История, о которой идёт речь, по предварительным данным, не имеет криминальной подоплёки, — рассказал начальник пресс-службы областной полиции Валерий Горелых , к которому мы обратились за комментарием. — По предварительным данным, граждане в одном из живописнейших мест под Нижним Тагилом отдыхали на берегу водоёма, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду. Он был доставлен в медучреждение. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма, рваные раны тела.

Как отметил Горелых, на место происшествия выезжала «неотложка» и участковый уполномоченный УМВД по Нижнему Тагилу. Сейчас по этому факту проводят проверку, а пострадавшему оказывается полный комплекс необходимых медицинских услуг.

Напомним, в начале мая в Оленьих ручьях на сплаве погибла туристка.