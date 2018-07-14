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Рваные раны тела, травма головы: под Нижним Тагилом турист рухнул со скалы на подводные камни
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Рваные раны тела, травма головы: под Нижним Тагилом турист рухнул со скалы на подводные камни 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
В посёлке Усть-Утка под Нижним Тагилом мужчина упал со скалы. Как сообщает портал «Между строк», сообщение о необходимости срочной госпитализации оперативным службам поступило около суток назад.
Человека, который остался жив после падения, эвакуировали на вертолёте.
— Самого пострадавшего человека я не видела, — рассказала Е1.RU заведующая базой «Кедр». — Я видела, что вертолёт прилетал сюда вчера, но его все тут видели.
— История, о которой идёт речь, по предварительным данным, не имеет криминальной подоплёки, — рассказал начальник пресс-службы областной полиции Валерий Горелых, к которому мы обратились за комментарием. — По предварительным данным, граждане в одном из живописнейших мест под Нижним Тагилом отдыхали на берегу водоёма, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду. Он был доставлен в медучреждение. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма, рваные раны тела.
Как отметил Горелых, на место происшествия выезжала «неотложка» и участковый уполномоченный УМВД по Нижнему Тагилу. Сейчас по этому факту проводят проверку, а пострадавшему оказывается полный комплекс необходимых медицинских услуг.
Напомним, в начале мая в Оленьих ручьях на сплаве погибла туристка.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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